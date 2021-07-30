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LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanır?

30.07.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise 2. tercihlerin ne zaman başlayacağı, MEB ttakvimi ile netlik kazandı. Liselere girişte ilk yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Bunun ardından öğrencilerin gözleri LGS 2. tercih sürecine ilişkin detaylara çevrildi. Lise 2. tercih sürecinin 30 Temmuz'da biteceği MEB tarafından açıklanmıştı.

Lise 2. tercihler olarak anılan 1. nakil tercih dönemi süreci başladı. MEB tarafından liselere yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından açıkta kalan öğrenciler lise 2. tercih işlemlerini araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

LGS 2. tercihler ne zaman başlıyor?

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih döneminin olacağı açıklandı.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ise 2 Ağustos'ta açıklanacağı bildirildi.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar ise 9 Ağustos'ta belli olacak.
Bu şekilde, merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de bitmiş olacak.
Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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