LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanır?

Lise 2. tercihler olarak anılan 1. nakil tercih dönemi süreci başladı. MEB tarafından liselere yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından açıkta kalan öğrenciler lise 2. tercih işlemlerini araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.