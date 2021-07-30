LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanır?

Lise 2. tercihler olarak anılan 1. nakil tercih dönemi süreci başladı. MEB tarafından liselere yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından açıkta kalan öğrenciler lise 2. tercih işlemlerini araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
LGS 2. tercihler ne zaman başlıyor?
26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih döneminin olacağı açıklandı.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ise 2 Ağustos'ta açıklanacağı bildirildi.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar ise 9 Ağustos'ta belli olacak.
Bu şekilde, merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de bitmiş olacak.
Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
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