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LGS 2021 sonuçları açıklandı mı? e-Okul LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası!

29.06.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 LGS sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenmişti. LGS sınav sonuçları için kritik tarih beklenmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuçlarla ilgili duyurduğu tarih gitgide yaklaşırken öğrenciler "LGS sonuçları açıklandı mı?" "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını da araştırmaya koyuldu. Peki LGS 2021 sonuçları açıklandı mı? Nereden ve ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

2021 LGS sınav sonuçları için kritik tarih öğrenciler tarafından beklenmeye başladı. MEB'in sonuçlarla ilgili olarak duyurduğu tarih yaklaşırken öğrenciler "LGS sonuçları açıklandı mı?" sorusunu merak ediyor. Sonuçların nereden ve nasıl ilan edileceği merak konusu oldu. Peki LGS 2021 sonuçları açıklandı mı?

LGS sonuçları açıklandı mı?

2021 LGS sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşmişti. Sınav sonrası 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyordu.

MEB'den sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi!

MEB'den sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sınav sonuçları ile ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.
MEB yaptığı açıklamada, LGS tercih kılavuzu ile ilgili olarak merak edilenleri paylaşıldı.

30 Haziran'da ilan edilecek!

30 Haziran'da ilan edilecek!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecek. LGS sonuçlarının açıklanacağı saat hakkında ise bir bilgi bulunmamakta.

Sonuçlar MEB'in sitesinden duyurulacak!

Sonuçlar MEB'in sitesinden duyurulacak!
LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek. Adaylara ayrı şekilde bir sınav sonuç belgesi yollanmayacak. Öğrenciler, sınav sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı olunan bilgilerle sisteme giriş yapabilecek.
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sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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