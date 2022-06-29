LGS 2022 kontenjanları ve tercih tarihleri belli oldu mu? LGS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS 2022 kontenjanları ve tercih tarihlerinin yanı sıra, tercih kılavuzunun Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanıp yayımlanmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Haziran'da sınava giren 8. sınıf öğrencileri ile veliler internette araştırma yapıyor. Peki LGS 2022 kontenjanları ve tercih tarihleri belli oldu mu? LGS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sınav sonuçları konusunda yaptığı açıklama ve merak edilenler haberimizde...

LGS 2022 KONTENJANLARI VE TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS 2022 kontenjan, taban ve tavan puanları ile ilgili beklenen açıklama henüz yapılmadı.

LGS 2022 kontenjan, taban ve tavan puanları ile ilgili beklenen açıklama henüz yapılmadı.

LGS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Liselere giriş kapsamında 5 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran 2022'de erişime açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Sınav sonuçları öğrencilerin LGS tercihlerine yol gösterecek.

e-Okul üzerinden gerçekleşecek lise tercih tarihi için kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimler göz önünde bulundurulacak.