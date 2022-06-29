EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS 2022 kontenjanları ve tercih tarihleri belli oldu mu? LGS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS 2022 kontenjanları ve tercih tarihleri belli oldu mu? LGS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

29.06.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih kılavuzu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sınav sonucuna ilişkin yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. LGS kontenjanları ve tercih tarihleri ile ilgili detayları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki LGS 2022 kontenjanları ve tercih tarihleri belli oldu mu? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

LGS 2022 kontenjanları ve tercih tarihlerinin yanı sıra, tercih kılavuzunun Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanıp yayımlanmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Haziran'da sınava giren 8. sınıf öğrencileri ile veliler internette araştırma yapıyor. Peki LGS 2022 kontenjanları ve tercih tarihleri belli oldu mu? LGS 2022 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sınav sonuçları konusunda yaptığı açıklama ve merak edilenler haberimizde...

LGS 2022 KONTENJANLARI VE TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS 2022 kontenjan, taban ve tavan puanları ile ilgili beklenen açıklama henüz yapılmadı.
LGS 2022 kontenjan, taban ve tavan puanları ile ilgili beklenen açıklama henüz yapılmadı.

LGS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Liselere giriş kapsamında 5 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran 2022'de erişime açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Sınav sonuçları öğrencilerin LGS tercihlerine yol gösterecek.
e-Okul üzerinden gerçekleşecek lise tercih tarihi için kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimler göz önünde bulundurulacak.

YÜZDELİK DİLİM NE DEMEK?

YÜZDELİK DİLİM NE DEMEK?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Merakla beklenen açıklama geldi

Merakla beklenen açıklama geldi

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

İlginizi Çekebilir

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.