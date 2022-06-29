LGS 2022 tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

LGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 5 Haziran'da sınava giren 8. sınıf öğrencileri ile veliler internette araştırma yapıyor. Peki LGS tercihleri nereden yapılır. LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

LGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sonuçları sonuçları 30 Haziran Perşembe günü erişime açılacak. e-Okul üzerinden gerçekleşecek lise tercih tarihi için kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimler göz önünde bulundurulacak.

Öte yandan 2021'in takvimi göz önüne alındığında bu yıl LGS tercihlerinin 4 yada 5 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

Fakat LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, 30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR? Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.