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LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? İşte nakil süreci...

13.08.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. ve 2. nakil dönemi gerçekleşti. 2. nakil tercihlerine ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri okula yerleştiklerini söylemişti. İki nakil sürecinde de okula yerleşemeyen öğrenciler 3. nakili araştırıyor. İşte ayrıntılar...

  1. nakil tercihleri 2-6 Ağustos'ta alınmış ve Bakan Özer, öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri okula yerleştiğini söylemişti. Okula yerleşemeyen öğrenciler ise 3. nakil sürecini araştırıyor. 3. nakil süreci 9 Ağustos'ta başladı. İşte merak edilenler...

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 3. nakil dönemi 9-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Belirtilen tarih içerisinde lise tercihini değiştirmek isteyen veya eğitim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin nakil işlemleri yapılacak.
Bakan Özer, öğrencilerin başvurularının 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.
Velilerin ve öğrencilerin rahat olmasını söyleyen Bakan Özer, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
* 09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
* 20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
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Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı
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