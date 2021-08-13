LGS 3. nakil sonuçları ne zaman belli olacak? İşte nakil süreci...

LGS 3. nakil dönemi 9-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Belirtilen tarih içerisinde lise tercihini değiştirmek isteyen veya eğitim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin nakil işlemleri yapılacak.

Bakan Özer, öğrencilerin başvurularının 9-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.

Velilerin ve öğrencilerin rahat olmasını söyleyen Bakan Özer, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.