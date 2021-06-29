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LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

29.06.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için adaylar 6 Haziran tarihinde sınava girerek, ter döktü. 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen sınavda öğrenciler iyi bir puan elde ederek eğitimlerine iyi bir lisede devam etmek için birbiriyle yarıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav sonuç takvimini de yayınladı. MEB takvimine göre LGS sonuçları bu hafta içerisinde belli olacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Binlerce öğrencinin 6 Haziran tarihinde girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala birçok adayın gözü Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) çevrildi. 8.sınıf öğrencilerinin iyi bir lise için birbiriyle yarıştıkları LGS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak.
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de Çarşamba günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli değil.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS tercihleri ne zaman?

LGS tercihleri ne zaman?
LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de bu şekilde başlamış olacak.

LGS sınav itirazları

LGS sınav itirazları
Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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