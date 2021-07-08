HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. LGS tercih robotu nasıl kullanılır? LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu nasıl kullanılır? LGS tercihleri nasıl yapılır?

08.07.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz haftalarda sınavlar tamamlandı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS’de öğrenciler, iyi bir liseye gidebilmek için iyi bir puan alma konusunda birbirleriyle yarıştı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise LGS tercih robotu, 5 Temmuz tarihinde adayların erişimine açıldı. LGS tercih robotunun erişime açılmasıyla, öğrenciler tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda araştırma yapmaya başladı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tercih işlemleri başladı. 5 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılan LGS tercih robotu ile tercihlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, ‘LGS tercihleri nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırdı. Öğrenciler, LGS tercihlerini tamamlarken, öncelikle LGS tercih robotunu kullanarak evlerine en yakın liseler arasından seçim yaparak bir tercih listesi hazırlıyor. İşte LGS tercihi hakkındaki tüm detaylar…

LGS tercihi nasıl yapılır?

LGS tercihleri 5 – 16 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. Öğrenciler, LGS tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirecek.
Öğrenciler, kendilerine tanınan haklara dayanarak LGS tercih robotu üzerinden, adrese dayalı okullar ve yüzdelik dilimlere göre bir tercih listesi hazırlayacak.
Adaylar, LGS tercih robotu kullanarak bir liste hazırladıktan sonra bu listeyi mutlaka okul müdürlüklerine onaylatmak zorunda olacaklar.

LGS Tercih Robotu

LGS Tercih Robotu
Öğrenciler, ilk olarak ‘Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek şartıyla öğrenciler, en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Göğüslerini teşhir ederek resmen gösteriyi çaldı

Göğüslerini teşhir ederek resmen gösteriyi çaldı

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Dubai'de büyük patlama!

Dubai'de büyük patlama!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.