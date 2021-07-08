LGS tercih robotu nasıl kullanılır? LGS tercihleri nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tercih işlemleri başladı. 5 Temmuz tarihinde adayların erişimine açılan LGS tercih robotu ile tercihlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, ‘LGS tercihleri nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırdı. Öğrenciler, LGS tercihlerini tamamlarken, öncelikle LGS tercih robotunu kullanarak evlerine en yakın liseler arasından seçim yaparak bir tercih listesi hazırlıyor. İşte LGS tercihi hakkındaki tüm detaylar…

LGS tercihi nasıl yapılır?

LGS tercihleri 5 – 16 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak. Öğrenciler, LGS tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirecek.

Öğrenciler, kendilerine tanınan haklara dayanarak LGS tercih robotu üzerinden, adrese dayalı okullar ve yüzdelik dilimlere göre bir tercih listesi hazırlayacak.

Adaylar, LGS tercih robotu kullanarak bir liste hazırladıktan sonra bu listeyi mutlaka okul müdürlüklerine onaylatmak zorunda olacaklar.

LGS Tercih Robotu Öğrenciler, ilk olarak ‘Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek şartıyla öğrenciler, en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.