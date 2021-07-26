LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte e-Okul, MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS tercih sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyişte sona gelindi. LGS tercihleri 5-16 Temmuz arasında yapıldı. LGS tercih sonuçlarının ise 26 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. 26 Temmuz'a girilmesiyle LGS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, saat kaçta açıklanacağı ve sonuçların nereden kontrol edileceği araştırılmaya başlandı. İşte e-Okul, MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
LGS tercih sonuçlarının 26 Temmuz'da belli olacağı duyurulmuştu. LGS tercih sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
LGS tercih sonuçları açıklandığında sonuçlar MEB'in, "http://www.meb.gov.tr" adresinde yer alacak.
E-Okul giriş ekranı için tarayıcınıza "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresini yapıştırın.
LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında belirtilen adresten kontrol edilebilir.
LGS NAKİL TARİHLERİ
* Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
* Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202
* Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
* Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
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