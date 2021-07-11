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LGS tercih sonuçları belli oldu mu? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

11.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tercih süreci başlarken, tercihlerin ne zaman açılanacağı merak konusu oldu. Sınava katılan adaylar ve veliler tarafından LGS tercih sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte tercih takvimi...

Geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih sürecine geçti. Puanlarına göre ikamet ettikleri şehirde istedikleri liseyi tercih eden adaylar tarafından tercih sonuçlarının ne zaman açılanacağı merak konusu oldu. LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

LGS tercih sonuçları belli oldu mu?

Haziran ayının ilk haftası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tercih sonuçları merak konusu oldu.
Türkiye'nin birçok şehrinden binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavın sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı.
Açıklanan sonuçların ardından adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda 5 Temmuz Pazartesi günü tercih işlemlerine başladı.
16 Temmuz'da sona erecek olan tercih işlemlerinin ne zaman açıklanacağı şimdiden merak konusu oldu.
Öğrenciler tercihlerini http://www.meb.gov.tr ya da https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yaparken, sonuçlarında buradan öğrenebilecekler.
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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