LGS tercih sonuçları belli oldu mu? LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih sürecine geçti. Puanlarına göre ikamet ettikleri şehirde istedikleri liseyi tercih eden adaylar tarafından tercih sonuçlarının ne zaman açılanacağı merak konusu oldu. LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...