LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

Bu sene 6 Haziran'dan gerçekleşen LGS sınavı sonrası tercih sonuçları öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Birinci ve ikinci tercihlerin sonuçları için MEB takvimi yayınlandı. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?