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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

26.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçları öğrenci ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. 2021 LGS birinci yerleştirme sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen duyuru geldi. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Bu sene 6 Haziran'dan gerçekleşen LGS sınavı sonrası tercih sonuçları öğrenci ve veliler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Birinci ve ikinci tercihlerin sonuçları için MEB takvimi yayınlandı. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS tercih süreci sonlandı. LGS tercihleri 5-16 Temmuz arasında gerçekleşmişti.

Bugün açıklandı!

Bugün açıklandı!
Yapılan duyurulara göre 2021 LGS tercih sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacaktı. Merakla beklenen sonuçlar bugün "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlamış olan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri halinde ise tercih yapabilecekler.

LGS 2. tercihler ne zaman?

LGS 2. tercihler ne zaman?
LGS 2. tercihler 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; birinci tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Tercih başvurusu yapmayan öğrencileri ise yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercih hakkını kullanabilecek. 2021 yılı LGS 2. tercihleri sonuçları da 2 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek.
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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