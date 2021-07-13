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LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 LGS tercih sonuçları bekleniyor...

13.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liseye geçiş sınavı olan LGS geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Birçok öğrenci hayalindeki liseye gitmek için sınavda kendilerine verilen süre boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. LGS'de tam 97 öğrenci tüm soruları soğru yanıtlayarak tam puan almıştı. Peki LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 LGS tercih sonuçları bekleniyor...

Liselere Geçiş Sistemi sınavının ardından öğrenciler lise tercihlerini yapmaya başladı. "LGS tercihleri ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2021 LGS tercih sonuçları bekleniyor... Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Lise tercihleri ne zaman bitiyor?

Lise tercih süreci devam ediyor. Öğrencilerin LGS tercihlerinin 16 Temmuz 2021 Cuma'ya kadar devam edeceği açıklandı.
16 Temmuzda tercih dönemi sona eriyor. Bu güne kadar öğrenciler toplamda üç ayrı alanda 20 okul tercih edebilir.
5-16 Temmuz 2021 arasında yerleştirme işlemleri için tercihler alınıyor. Tercihler http://www.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilir.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 16 Temmuz 17.00'a kadar sürecek olan tercihlerin sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi.
Tercih sonuçları “http://www.meb.gov.tr” adresi üzerinden görüntülenebilir olacak.
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Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı
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