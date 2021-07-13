LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2021 LGS tercih sonuçları bekleniyor...

Liselere Geçiş Sistemi sınavının ardından öğrenciler lise tercihlerini yapmaya başladı. "LGS tercihleri ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2021 LGS tercih sonuçları bekleniyor... Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Lise tercih süreci devam ediyor. Öğrencilerin LGS tercihlerinin 16 Temmuz 2021 Cuma'ya kadar devam edeceği açıklandı.

16 Temmuzda tercih dönemi sona eriyor. Bu güne kadar öğrenciler toplamda üç ayrı alanda 20 okul tercih edebilir.