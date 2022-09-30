Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hemen hayatınızdan çıkarın

Uzmanlar, Cinsel işlev bozukluğu genellikle yaşla birlikte görülen karmaşık bir sorundur, bu nadiren tamamen fiziksel veya psikolojiktir, ancak diyetiniz kronik hastalığı tetiklemede olduğu gibi bir rol oynayabilir diyerek uyarıda bulunuyor.

Başka bir deyişle, kalbinizi, tansiyonunuzu ve şeker hastalığı riskinizi etkileyen en kötü yiyecekler genellikle cinsel yaşamınızı etkileyen yiyeceklerdir.

Çoğu durumda, kadınlarda uyarılma ve erkeklerde erektil disfonksiyon ile mücadele sadece yatak odasında sinir bozucu olmakla kalmaz, aynı zamanda kronik hastalıkların gelişiminin erken uyarı işareti olarak da düşünülebilir.

Uzmanlar aynı zamanda yüksek kan basıncının düşürülmesi, kolesterolün yönetilmesi ve hormonların ve metabolizmanın optimize edilmesinin cinsel sağlığın birçok yolu arasında olduğunu söylüyor.

İşte farkında olmadan cinsel yaşamınızı mahveden gıdalar...