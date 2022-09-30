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Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hemen hayatınızdan çıkarın

30.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız öncelikle mutfağınızda neler olduğunu gözden geçirmelisiniz. Cinsel hayatınızın ne kadar tutkulu olduğunu gerçekten ne yediğinizle yakından alakası var. Başta cinsel sağlık olmak üzere genel sağlığınız da ne yediğinizle yakından ilişkilidir. Genel sağlığınız üzerindeki etkilerinden dolayı cinsel yaşam kalitenizi hem olumlu hem de olumsuz olarak doğrudan etkileyebilecek bazı yiyecekler vardır.

Uzmanlar, Cinsel işlev bozukluğu genellikle yaşla birlikte görülen karmaşık bir sorundur, bu nadiren tamamen fiziksel veya psikolojiktir, ancak diyetiniz kronik hastalığı tetiklemede olduğu gibi bir rol oynayabilir diyerek uyarıda bulunuyor.

Başka bir deyişle, kalbinizi, tansiyonunuzu ve şeker hastalığı riskinizi etkileyen en kötü yiyecekler genellikle cinsel yaşamınızı etkileyen yiyeceklerdir.

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Çoğu durumda, kadınlarda uyarılma ve erkeklerde erektil disfonksiyon ile mücadele sadece yatak odasında sinir bozucu olmakla kalmaz, aynı zamanda kronik hastalıkların gelişiminin erken uyarı işareti olarak da düşünülebilir.

Uzmanlar aynı zamanda yüksek kan basıncının düşürülmesi, kolesterolün yönetilmesi ve hormonların ve metabolizmanın optimize edilmesinin cinsel sağlığın birçok yolu arasında olduğunu söylüyor.

İşte farkında olmadan cinsel yaşamınızı mahveden gıdalar...

CİNSEL HAYATI BİTİREN YİYECEKELR

İŞLENMİŞ GIDALAR VE ŞEKERLER

İŞLENMİŞ GIDALAR VE ŞEKERLER
Kendine Amerika'nın Mutlu Hormonlar Doktoru diyen Deborah Matthew, "Şeker oranı yüksek bir diyet seks hayatınız için o kadar da tatlı değil" diyor. Beyaz ekmek, unlu mamuller, cipsler ve şekerli içecekler gibi düşük lifli, yüksek oranda işlenmiş yiyecekler yemekten kaynaklanan kronik yüksek kan şekeri, birçok cinsel sağlık sorununun arkasındaki suçludur diyor.

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
Şarküteri etleri, eti koruyan sodyum nedeniyle özellikle iyi sekse zarar verir. Dr. Matthew, "İşlenmiş şarküteri etlerinde tuz oranı çok yüksektir ve yüksek tansiyona katkıda bulunabilir" diyor. "Yüksek tansiyon, erektil disfonksiyona ve düşük libidoya katkıda bulunur."

YAĞLI KIRMIZI ET

YAĞLI KIRMIZI ET
Kırmızı et ve süt kaynaklarından çok fazla doymuş yağ tüketmek, vücudunuzun daha düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL kolesterol) üretmesine neden olabilir ve bu da kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Dr. Comite, "erektil disfonksiyonun en yaygın nedenlerinden biri arteriosklerozdur (kan damarlarının daralması)" diyor. "Kalbi besleyen damarların başına gelenler, cinsel organları besleyenlerin de başına gelebilir."

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR
Kanepede romantik bir film izlemek üzere hazırlanılan randevu gecesinde ister inanın ister inanmayın, mikrodalgada patlamış mısır yemeyi alışkanlık haline getirirseniz, yatak odanızdaki planlarınızı bozabilir. Matthew, "Mikrodalgaya uygun patlamış mısır poşetlerinin içindeki yağlı kaplama, testosteron seviyelerini düşürebilen hormon bozucu kimyasallar olan perflorlu bileşiklerden (PFC'ler) yapılmıştır" diyor.

ALKOLLÜ İÇECEKLER

ALKOLLÜ İÇECEKLER
Birkaç içki seks arzusunu tetikleyebilirken, araştırmalar alkole aşırı düşkünlüğün cinsel uyarılmayı azalttığını ve orgazma ulaşmayı daha zor hale getirebileceğini gösteriyor.
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Anahtar Kelimeler:
orgazm libido Cinsellik
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