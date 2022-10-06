Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor, süper vitamine dönüşüyor

Limon, her evin demirbaş ürünlerinden biridir. Nerede, ne zaman, niçin lazım olacağı belli olmaz. Boğazınız ağrıdığında ıhlamurun içine sıkmak için limon lazım olabilir, öksürük için balla karıştırmak için, çorba için veya salata için lazım olabilir. Hatta bazı tatlı ve pasta tariflerinde bile limon lazım olabilir.

Yemeğinize sadece birkaç damla limon eklediğinizde, yemek sadece daha taze tatmakla kalmaz, aynı zamanda enfes bir koku da katar. Bunların dışında C vitamini deposu olan limonu buzluğa koyarak tüketmek ise onu bambaşka yapıyor.