Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor, süper vitamine dönüşüyor

Limon, her evin demirbaş ürünlerinden biridir. Nerede, ne zaman, niçin lazım olacağı belli olmaz. Boğazınız ağrıdığında ıhlamurun içine sıkmak için limon lazım olabilir, öksürük için balla karıştırmak için, çorba için veya salata için lazım olabilir. Hatta bazı tatlı ve pasta tariflerinde bile limon lazım olabilir.
Yemeğinize sadece birkaç damla limon eklediğinizde, yemek sadece daha taze tatmakla kalmaz, aynı zamanda enfes bir koku da katar. Bunların dışında C vitamini deposu olan limonu buzluğa koyarak tüketmek ise onu bambaşka yapıyor.
LİMON KABUĞUNU BİR DAHA ÇÖPE ATMAYACAKSINIZ
Normal şartlar altında insanlar atıştırmalık olarak limon yemezler. Bunun nedeni genelde ekşi tadıdır. Dondurduğunuz anda limonların ekşiliğini önemli ölçüde azalttığından, atıştırmalık olarak yemeye daha uygun hale getirirsiniz.
Şimdiye kadar muhtemelen limonun inanılmaz sağlık yararlarını duymuşsunuzdur. Bu tıbbi faydaların örnekleri arasında kişinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen C vitamini sayılabilir.
Ayrıca kişinin vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Limon ayrıca kanserin önlenmesinde, kan basıncının düzenlenmesinde yardımcı olduğu bilinen maddeler içerir ve aynı zamanda zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip insanlara yardımcı olur.
Limon yemek hem stres hem de depresyonla savaşmanıza yardımcı olacaktır.
LİMON KABUĞUNUN FAYDASI
Donmuş limonun tadını farklı kılan nedir diye merak ediyorsanız cevabı çok basit. Oda sıcaklığında saklanan limonlarla karşılaştırıldığında, donmuş limonların asitliği düşüktür, bu yüzden daha az ekşidirler.
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