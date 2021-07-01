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Lise kayıtları ne zaman? İşte 1. kayıt ve 2. kayıt dönemi tarihleri...

01.07.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler puanına göre lise arayışına koyuldu. Tüm öğrenciler puanına göre en iyi liseye gitmek ve iyi bir eğitim alarak üniversite dönemine hazırlanmak istiyor. Öğrenciler ve veliler "Lise kayıtları ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 1. kayıt ve 2. kayıt dönemi tarihleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları erişime açıldı! Sınav sonuçlarını öğrenen lise öğrencisi adaylarının bir sonraki aşaması kendilerine en uygun liseyi tercih etmek oldu. "Lise kayıtları ne zaman?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Lise kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İşte 1. kayıt ve 2. kayıt dönemi tarihleri...

Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

MEB tarafından 1. dönem ve 2. dönem kayıt tercihleri açıklandı. Bu sene lise eğitimi için kayıtların 2 dönemde yapılacağı bildirildi. LGS'ye giren öğrenciler “Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapacak.
LGS'ye girmeyen öğrenciler ise “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okulları” tercih edebilecek. Öte yandan sınava girmeyen öğrenciler “Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar” tercih ekranını görüntüleyemeyecek.
Puanı ile bir liseye yerleşemeyen öğrencinin sınavsız tercih ettiği yerler dikkate alınacak ve MEB tarafından yerleştirilecek. Bu noktada öğrencinin adresi önemli olacak.

1. KAYIT DÖNEMİ

1. KAYIT DÖNEMİ
* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması / * 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları/ * 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

2. KAYIT DÖNEMİ

2. KAYIT DÖNEMİ
* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar/ * 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar/ * 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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