Lise kayıtları ne zaman? İşte 1. kayıt ve 2. kayıt dönemi tarihleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları erişime açıldı! Sınav sonuçlarını öğrenen lise öğrencisi adaylarının bir sonraki aşaması kendilerine en uygun liseyi tercih etmek oldu. "Lise kayıtları ne zaman?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Lise kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İşte 1. kayıt ve 2. kayıt dönemi tarihleri...

Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

MEB tarafından 1. dönem ve 2. dönem kayıt tercihleri açıklandı. Bu sene lise eğitimi için kayıtların 2 dönemde yapılacağı bildirildi. LGS'ye giren öğrenciler “Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler ise “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okulları” tercih edebilecek. Öte yandan sınava girmeyen öğrenciler “Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar” tercih ekranını görüntüleyemeyecek.

Puanı ile bir liseye yerleşemeyen öğrencinin sınavsız tercih ettiği yerler dikkate alınacak ve MEB tarafından yerleştirilecek. Bu noktada öğrencinin adresi önemli olacak.

1. KAYIT DÖNEMİ * 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması / * 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları/ * 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları