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Listenin sonu gelmiyor... Salça ve baharata da hile karıştı! 'Kurşun, alüminyum, cıva' tehlikesi korkuttu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.10.2024 08:38
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaştıktan sonra ağzımızın tadı bozuldu. Gıda sahtekarlarının kırmızı et ve baldan sonra çay, salça ve baharata da el attığı ortaya çıktı. Peki, bu hileye geçit vermemek, sağlığımızı bu vicdansızlardan nasıl korumalıyız? Uzmanı yanıtladı. Öte yandan bakanlık ara ara güncellenen listeye zeytinyağında boya, bonbon şeker ve poşet çayda ilaç etken maddesine rastlandığını ilan etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birçok marka ve restoranı inceledi. Uzadıkça uzuyor, listenin sonu gelmiyor. Salça, çay, baharat... Vicdansızlar hemen her gıdaya hile katıyor. Tüketici için korkutan kısmı ise gerçek ürünü ayırt etmesi çok zor.

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Uzmanlar, salça, çay ve baharat gibi ürünlerde kullanılan tehlikeli boyalar hakkında konuştu.

Dr. Aysun Sağlam, "Üretim aşamasında farklı şekillerde yani ürettiği gıdanın türüne, içeriğine üretim prosesine göre farklı aşamalarda boyayı katarak gıdayı bize satabiliyorlar. Aslında gıdada boya kullanımının serbest olduğu yerler var ama hileciler kullanılmaması gereken gıdalara tekstil boyaları ve farklı endüstrilerde kullanılan boyalar gibi kullanılmaması gereken boyalar katarak gıdayı daha güzel göstermeye çalışıyorlar." dedi.

Bu tehlikeli oyunu anlamanın mümkün olmadığını dile getiren Dr. Sağlam, "Gıda hilekarları hiçbir zaman gözümüzle, dilimizle veya koklayarak ayırt edebileceğimiz hileler yapmıyor. Anlama ihtimalimiz yok." diyerek açıklamasını tamamladı.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakoğlu ise bu tür maddelerin kanser riski taşıdığını vurgulayarak, "Bu tür boyaların içerisinde kurşun, alüminyum, cıva gibi ağır metaller var. Ağır metaller kanser riskini arttırır, hafıza problemlerine sebep olur ve deride döküntülere egzamalara sebep olur." dedi.

Sahtekarlar çaya, salçaya, pul bibere ve toz bibere gıda boyalarını ekliyorlar. Kalitesiz ürünün albenisini artırarak halkı bu yöntemle kandırmaya çalışıyorlar.

Toz biberde ve çayda toz halinde bir boya kullanılırken salçada ise jel halinde kırmızı bir boya kullanılıyor.

Anahtar Kelimeler:
bal zeytinyağı Çay kırmızı et baharat salça
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