Listenin sonu gelmiyor... Salça ve baharata da hile karıştı! 'Kurşun, alüminyum, cıva' tehlikesi korkuttu

Uzmanlar, salça, çay ve baharat gibi ürünlerde kullanılan tehlikeli boyalar hakkında konuştu.

Dr. Aysun Sağlam, "Üretim aşamasında farklı şekillerde yani ürettiği gıdanın türüne, içeriğine üretim prosesine göre farklı aşamalarda boyayı katarak gıdayı bize satabiliyorlar. Aslında gıdada boya kullanımının serbest olduğu yerler var ama hileciler kullanılmaması gereken gıdalara tekstil boyaları ve farklı endüstrilerde kullanılan boyalar gibi kullanılmaması gereken boyalar katarak gıdayı daha güzel göstermeye çalışıyorlar." dedi.