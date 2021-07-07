Lottie Moss ve Megan Barton Hanson ikilisi OnlyFans’a özel bir çekim için birbirinden iddialı pozlar verdi

İngiltere’nin en çok izlenen reality şovlarından biri olan Love Island ile adını duyuran Megan Barton Hanson ile efsane süper model Kate Moss’un kendisi gibi model olan üvey kız kardeşi Lottie Moss bir araya geldi. Erotik internet siteleri için yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkan ikili İngiltere merkezli yetişkinlere özel içerik paylaşılan OnlyFans sitesi için özel bir çekim gerçekleştirdi.

"SOYUNARAK PARA KAZANMAYI SEVİYORUM"

Love Island ile adını duyuran sonrasında ise başta Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar olmak üzere yaptığı işlerle öne çıkan Megan Barton Hanson ile model Lottie Moss özel bir çekim için bir araya geldi.

Efsane model Kate Moss’un üvey kız kardeşi olan Lottie Moss, son aylarda yaptığı müstehcen paylaşımlarla adını gündemde tutmayı başarıyor.

Genç model, ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen erotik internet sitelerine üye olup para karşılığında video ve fotoğraflarını satıyor.

Bu iddialı ikili yetişkin içerik sitesi OnlyFans’ın özel bir projesi için bir araya geldi.