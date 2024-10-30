M.Ö. 2.Yüzyıl'a kadar dayanıyor! Dükkan olarak kullanıldığı tahmin ediliyor... 2.200 yıl geçmişe dayanıyor

'9 YA DA 10'UNCU YÜZYILA KADAR YAPI KULLANILMIŞ OLMALI'

Kentin büyük olasılıkla 13 ya da 14'üncü yüzyılda terk edilmiş olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Öztepe, "Ondan belki birkaç yüzyıl öncesinde yapının kullanımının tamamlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü doldurulmuş. Doldurulduğu için şu anda, o son dönemde yaşayanların üzerinde yaşam sergiledikleri alanın altını kazıyoruz. Belki milattan sonra 9 ya da 10'uncu yüzyıla kadar yapı kullanılmış olmalı. Bu da bin yılı aşkın bir süre, fonksiyon değişiklikleriyle de olsa yapının kullanımda olduğunu göstermesi bakımından önemli" dedi. (DHA)