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Mac’e yüz tanıma ne zaman gelecek? Tarih açıklandı!

26.07.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce iPhone X ile hayatımıza giren yüz tanıma sistemi Face ID, iPad'lere de gelmişti. Teknoloji tutkunlarının merakla takip ettiği yüz tanıma sistemi şimdi de Mac cihazlarına geliyor. Peki Mac’e yüz tanıma ne zaman gelecek? İşte verilen tarih...

Teknoloji tutkunlarının ilgiyle takip ettiği yüz tanıma sistemi yakın bir süreçte Mac'lere de gelecek. Yüz tanıma sistemi iPhone X ile hayatımıza girmiş ve yaygınlaşmıştı. Peki Mac’e yüz tanıma ne zaman gelecek?

Mac’e yüz tanıma ne zaman gelecek?

Yüz tanıma teknolojisi ile ilgili Mac bilgisayarlardan sevindirici bir haber geldi.
Apple’ın ilk okez iPhone X ile beraber tanıtmış olduğu yüz tanıma sistemi Face ID, 2017 yılından beri üst seviye iPhone’ların ve iPad’lerin tamamında kullanılmakta. Daha önce yaygın olan parmak iziyle kimlik doğrulama özelliği Touch ID’nin yerine gelmiş olan Face ID, bazı kullanıcılar tarafından geceleri çalışmadığı gerekçesiyle olumsuz geri dönüşler de aldı. Ancak Apple yüz tanıma teknolojisinde vazgeçmemeye kararlı.
Face ID özelliğini telefon ve tabletlerinin sonrasında Mac bilgisayarlarına da getirmeye hazırlanan ünlü marka Apple’ın yüz tanıma teknolojisini ne zaman getireceği belli oldu.
Net bir süre paylaşılmasa da, bunun en az birkaç sene içerisinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Apple
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