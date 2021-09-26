TFF 1. Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'ne 4-0 mağlup olan Bursaspor'un Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Konuşmanın değil iş yapmanın zamanı." dedi.

Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın güveninin düşük olduğunu söyledi.

Fiziksel olarak yetersiz olduklarını aktaran Bizati, şunları kaydetti:

"Taktiksel olarak eksiklerimiz ortaya çıktı. Özellikle öne çıkmaya çalıştığımız pozisyonlarda rakibe yakın oynamamaktan, doğru pozisyon alamamaktan, doğru cevap verememekten rakibin hızlı hücumlarına cevap veremedik. Eksik yakalandığımız pozisyonlar oldu. Bunun üzerine bireysel hatalarda eklenince, mağlup olduk. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Konuşmanın değil iş yapmanın zamanı. Bu takıma güven kazandırmak gerekiyor. Güven eksikliğimiz düşüktü. Takımın kendisine güvenmesi gerekiyor."

- Necati Erkmen: "Bizim için güzel bir maçtı"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bizim için güzel bir maçtı. Kardeş kulübümüz Bursaspor için zor bir maçtı. Geçen hafta üstün oynadığımız maçı şansızlıklarla kazanamamıştık. Hafta içerisinde de Bursaspor'un teknik direktör değişikliğiyle maçı farklı oynayacağını oyunculara aktardık. İlk yarının ortalarında attığımız golle 2-0 önde bitirdik. İkinci yarıya da golle başladık. 3-0 olduktan sonra takım savunmasını iyi yaptık." diye konuştu.

Namağlup unvanlarını korumak istediklerini aktaran Erkmen, iyi oyunlarını önümüzdeki haftalarda da devam ettirmek istediklerini söyledi.