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Madımak olayı nedir? 28 yıl önce Madımak Oteli’nde ne yaşandı?

02.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında Madımak Olayı, Madımak Katliamı veya Sivas Katliamı olarak bilinen olayın üzerinden tam 28 yıl geçti. Aydın ve sanatçılardan oluşan bir grup, Pir Sultan Abdal gösterileri için Sivas’a gitti. Madımak Oteli’nde kalan grubun içinde Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Hasret Gültekin ve Aziz Nesin’de bulunuyordu. Madımak Oteli’nde kalan 33 yazar, otelin içerisinde yanarak can verdi. Peki Madımak Oteli’nde ne yaşandı?

Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas’a giderek Madımak Oteli’ne yerleşen ve içlerinde Aziz Nesin’in de bulunduğu aydın bir grup, Madımak Oteli’nde karşıt gruplar tarafından katledildi. Önce Hükümet Konağı’nı taşlayan grup, daha sonra Madımak Oteli’ne gelerek slogan atmaya devam etti. Karşıt grup ilk olarak otelin önündeki araçları ateşe verdi daha sonra ise Madımak Oteli yakıldı. Olay sonrasında 33 aydın kişi ve 2 otel çalışanı hayatını kaybetti.

Madımak Olayı nedir?

2 Temmuz 1993 tarihinde aralarında Aziz Nesin’in de bulunduğu bir aydın ve sanatçı grubu Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a giderek Madımak Oteli’ne yerleşti. Önce Kültür Merkezi içerisinde karşıt bir grup tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada sopalar ve taşlar kullanıldı. Yaşanan bu tartışma polislerin müdahalesi ile zor kullanılarak önlendi.
Binlerce kişiden oluşan karşıt grup, Kültür Merkezi’nden sonra Hükümet Meydanı’na gelerek Hükümet Konağı’nı taşladı. Grup daha sonra aydın ve fikir sanatçılarının kaldığı Madımak Oteli’ne gelerek otel önünde slogan atmaya devam etti.
Binlerce insandan oluşan grup içerisinden daha sonra Madımak Oteli’nin önünde bulunan araçlar ateşe verildi. Araçların yanmasının ardından ise oteli taşlayan grup, daha sonra otelin perdelerini ve giriş kattaki eşyaları tutuşturdu.
Alev alan otelin içerisinde bulunan 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 saldırgan yanarak veya dumandan boğularak hayatını kaybetti.
51 kişi ağır yaralı bir şekilde olaydan sağ kurtulurken, Aziz Nesin ise itfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışıldı. Merdivenden itfaiye aracının arasından karşıt kalabalığın arasına itilen Aziz Nesin, başından ağır yaralandı. Aziz Nesin, kalabalığın arasından polislerin müdahalesi ile kurtarıldı. Bu olaydan sonra, valilik, akşam saatlerinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti.
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Anahtar Kelimeler:
Aziz Nesin Sivas

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