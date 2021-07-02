Madımak olayı nedir? 28 yıl önce Madımak Oteli’nde ne yaşandı?

Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas’a giderek Madımak Oteli’ne yerleşen ve içlerinde Aziz Nesin’in de bulunduğu aydın bir grup, Madımak Oteli’nde karşıt gruplar tarafından katledildi. Önce Hükümet Konağı’nı taşlayan grup, daha sonra Madımak Oteli’ne gelerek slogan atmaya devam etti. Karşıt grup ilk olarak otelin önündeki araçları ateşe verdi daha sonra ise Madımak Oteli yakıldı. Olay sonrasında 33 aydın kişi ve 2 otel çalışanı hayatını kaybetti.

Madımak Olayı nedir?

2 Temmuz 1993 tarihinde aralarında Aziz Nesin’in de bulunduğu bir aydın ve sanatçı grubu Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a giderek Madımak Oteli’ne yerleşti. Önce Kültür Merkezi içerisinde karşıt bir grup tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada sopalar ve taşlar kullanıldı. Yaşanan bu tartışma polislerin müdahalesi ile zor kullanılarak önlendi.

Binlerce kişiden oluşan karşıt grup, Kültür Merkezi’nden sonra Hükümet Meydanı’na gelerek Hükümet Konağı’nı taşladı. Grup daha sonra aydın ve fikir sanatçılarının kaldığı Madımak Oteli’ne gelerek otel önünde slogan atmaya devam etti.

Binlerce insandan oluşan grup içerisinden daha sonra Madımak Oteli’nin önünde bulunan araçlar ateşe verildi. Araçların yanmasının ardından ise oteli taşlayan grup, daha sonra otelin perdelerini ve giriş kattaki eşyaları tutuşturdu.

Alev alan otelin içerisinde bulunan 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 saldırgan yanarak veya dumandan boğularak hayatını kaybetti.