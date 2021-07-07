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Mahrem belgeseli ne zaman yayınlanacak? Mahrem belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?

07.07.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen hain darbe girişimi olarak tarihe geçen 15 Temmuz Dardesi'nin konu edildiği Mahrem belgeselinin yayın tarihi merak konusu oldu. Üzerinden 5 yıl geçen darbe girişiminin yıl dönümüne kısa süre kala mahrem belgeseli araştırılmaya başlandı. Peki Mahrem belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?

2016 yılında Fetullahçı terör örgütünün girişimde bulunduğu 15 Temmuz darbesinin yıl dönümüne kısa bir süre kala müjdeli haber TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Eren, Mahrem belgeselinin yayın tarihini açıkladı. Peki Mahrem belgeseli ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Mahrem Belgeseli'nin yayın tarihi belli oldu!

15 Temmuz Darbesinin yıl dönümüne kısa bir süre kala, malum güne özgü çekilen 'Mahrem' belgeselinin yayın tarihi belli oldu.
TRT1 tarafından hazırlanan Mahrem belgeseline ilişkin ilk tanıtım TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya paylaşıldı.
Büyük bir merakla beklenen belgeselin fragmanında ise etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlar da yer alırken, belgeselin yayın tarihide açıklandı.

MAHREM BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MAHREM BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2016 yılında haince düzenlen darbe girişimi ve FETÖ üyelerinin bu girişimde yaşattıkları yıkıcı etkilerin ele alındığı belgesel 14 ve 15 Temmuz akşamı izleyicisi ile buluşacak.

MAHREM BELGESELİ HANGİ KANALDA?

MAHREM BELGESELİ HANGİ KANALDA?
Senaryosunu Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş'ın kaleme aldığı Mahrem, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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