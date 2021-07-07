Mahrem belgeseli ne zaman yayınlanacak? Mahrem belgeseli hangi kanalda yayınlanacak?

2016 yılında Fetullahçı terör örgütünün girişimde bulunduğu 15 Temmuz darbesinin yıl dönümüne kısa bir süre kala müjdeli haber TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Eren, Mahrem belgeselinin yayın tarihini açıkladı. Peki Mahrem belgeseli ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...
FETÖ’nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz.— ibrahim eren (@ibrahimeren) July 3, 2021
Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK’ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu “MAHREM”, ilk bölümüyle 14 Temmuz’da TRT ekranlarında. pic.twitter.com/rqAhFHWvCr
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