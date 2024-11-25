Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

BİR ÇOBANDAN ACI HABER

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü anlatan Yavuz, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız." dedi.