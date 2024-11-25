HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar kendini yurdun birçok bölgesinde hissettirdi. Aşırı yağışlar bazı kentlerde olumsuzluklara neden oldu. Malatya'da yolda mahsur kalan 787 vatandaş kurtarıldı ve misafirhanelere yerleştirildi. Dağda mahsur kalan 5 çobandan birinden ise acı haber geldi. Öte yandan valilik mecbur kalmadıkça yola çıkmayın uyarısı yaptı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtarılan 5 çobandan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığını bildirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

ŞEHİR KARA TESLİM OLDU

Dağda mahsur kalan 2 çoban ve 1 sürü sahibinin 4 saatlik yoğun çalışma sonucunda kurtarıldığını ifade eden Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valisi Yavuz, AA muhabirine, kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışının halen etkisini sürdüğünü söyledi.

BİR ÇOBANDAN ACI HABER

BİR ÇOBANDAN ACI HABER

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yürütüldüğünü anlatan Yavuz, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız." dedi.

BİRÇOK YOL ULAŞIMA KAPANDI

BİRÇOK YOL ULAŞIMA KAPANDI

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

787 VATANDAŞ KURTARILDI

787 VATANDAŞ KURTARILDI

Açıklamada, Hekimhan-Sivas kara yolunda mahsur kalan 38 araç içerisindeki 127 kişi, Darende-Gürün yolunda mahsur kalan 42 araç içerisinde 100 kişi, Darende-Çayirdüzü mevkiinde mahsur kalan 20 araç içerisindeki 60 kişi, Arapgir karayolunda mahsur kalan 25 araç içerisindeki 75 kişinin kurtarılarak ilçe merkezine sevkleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Çoban Malatya kar mahsur
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

MasterChef'ten elendi! "Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum"

MasterChef'ten elendi! "Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum"

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

AFAD'dan 13 kente 'turuncu', 25 kente 'sarı' uyarı

AFAD'dan 13 kente 'turuncu', 25 kente 'sarı' uyarı

Kiraladıkları dairede cesetleri bulunmuştu! Cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

Kiraladıkları dairede cesetleri bulunmuştu! Cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

İstanbul'da katliam! 3 ayrı ilçede 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı! Cinayetlerin ardından intihar etti!

İstanbul'da katliam! 3 ayrı ilçede 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ağır yaraladı! Cinayetlerin ardından intihar etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.