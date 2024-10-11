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  4. Makarna fabrikasındaki patlama hayallerinin önüne geçti... 1 ay sonra gelinlik giyecekti, kefen giydi

Makarna fabrikasındaki patlama hayallerinin önüne geçti... 1 ay sonra gelinlik giyecekti, kefen giydi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.10.2024 17:53
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş, 26 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gelinlik giymek yerine kefen giyen genç kadın, evinin önünde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Merve'nin nişanlısı ve babası, cenaze sırasında güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazına, fabrika sahibi Mehmet Musa Özgüçlü de katıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

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İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ'da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam eden 24 yaşındaki Güven Albayrak'ta 25 gün sonra Düzce'de toprağa verildi.

GELİNLİK YERİNE KEFEN GİYDİ

GELİNLİK YERİNE KEFEN GİYDİ

İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Merve Menteş'ten de (26) dün acı haber geldi. Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca Merve'nin, 9 Kasım 2024 tarihinde dünya evine gireceği öğrenildi. 26 yaşındaki Merve'nin de hayatını kaybetmesi ile birlikte makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.

GEÇEN SENE MEZUN OLMUŞTU

GEÇEN SENE MEZUN OLMUŞTU

Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Merve'nin cenazesi, Hendek ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki evine getirildi. 3 kardeş olduğu öğrenilen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği'den geçen sene mezun olan Merve, öğle namazı sonrasında evinin önünde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

DUVAĞINI KAFASINA DEĞİL TABUTUNA ÖRTTÜLER

DUVAĞINI KAFASINA DEĞİL TABUTUNA ÖRTTÜLER

Tabutuna duvak konulan Merve'nin nişanlısı ve babası Mehmet Menteş gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye; nişanlısı, ailesi, yakınları, arkadaşları ve fabrika sahibi Mehmet Musa Özgüçlü'de katıldı. Merve Menteş gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Anahtar Kelimeler:
patlama Sakarya fabrika
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