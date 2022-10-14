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  4. Makyajsız görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse gündem oldu! "Çok güzel harcamışsınız, teşekkürler"

Makyajsız görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse gündem oldu! "Çok güzel harcamışsınız, teşekkürler"

14.10.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sete yetişmeye çalışırken makyajsız görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Küçükköse'nin bu halini yayınlayanlara tepki göstererek, oyuncunun doğal haliyle de güzel olduğunu söyleyerek destek verdi.

Bir Peri Masalı'nın Neslihan'ı olarak kalbimizi kazanan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı çok konuşuldu.

HAYRANLARINDAN DESTEK YAĞDI

Ekranların güzel oyuncusu sete yetişmeye çalışırken paparazzilerden kaçamadı. Makyajsız halde görüntülenen Küçükköse'nin fotoğrafı sosyal medyada makyajlı fotoğrafı yan yana getirilerek yayınlandı. Güzel oyuncuya en büyük destek ise sosyal medya kullanıcılarından geldi.

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"DOĞAL HALİYLE DE GÜZEL"

Hazal Filiz Küçükköse bu halini paylaşan sayfalara sitem etti. 34 yaşındaki oyuncu "Güzel harcamışsınız teşekkür ederim. Ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu dile getirdiğim muhabir arkadaşlarıma başka bir gün uzun uzun sohbet etmek istediğimi de yazsaydınız" diyerek paylaşıma sitem etti. Birçok kişi Küçükköse'nin doğal halinin de en az makyajlı hali kadar güzel olduğunu vurguladı.

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ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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