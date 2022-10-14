Makyajsız görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse gündem oldu! "Çok güzel harcamışsınız, teşekkürler"

Bir Peri Masalı'nın Neslihan'ı olarak kalbimizi kazanan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı çok konuşuldu.

HAYRANLARINDAN DESTEK YAĞDI

Ekranların güzel oyuncusu sete yetişmeye çalışırken paparazzilerden kaçamadı. Makyajsız halde görüntülenen Küçükköse'nin fotoğrafı sosyal medyada makyajlı fotoğrafı yan yana getirilerek yayınlandı. Güzel oyuncuya en büyük destek ise sosyal medya kullanıcılarından geldi.

"DOĞAL HALİYLE DE GÜZEL"

Hazal Filiz Küçükköse bu halini paylaşan sayfalara sitem etti. 34 yaşındaki oyuncu "Güzel harcamışsınız teşekkür ederim. Ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu dile getirdiğim muhabir arkadaşlarıma başka bir gün uzun uzun sohbet etmek istediğimi de yazsaydınız" diyerek paylaşıma sitem etti. Birçok kişi Küçükköse'nin doğal halinin de en az makyajlı hali kadar güzel olduğunu vurguladı.