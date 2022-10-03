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  4. Malatya’da şoke eden olay! Yaşlı kadın içler acısı bir halde bulundu...

Malatya’da şoke eden olay! Yaşlı kadın içler acısı bir halde bulundu...

03.10.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da akılalmaz bir olay yaşandı. 90 yaşındaki Makbule Karabulut ile 22 yaşındaki şizofreni hastası olan torunu İbrahim Karabulut kayıp olarak her yerde aranıyorlardı. Arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadına dün akşam ulaşılmıştı. Yol kenarında bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken torunu ise sabah saatlerinde bulundu.

Malatya'da yaşanan olay köylülere korku dolu anlar yaşattı. Şizofreni hastası İbrahim Karabulut (22) ile babaannesi Makbule Karabulut (90) dün kayboldu. Babaanne gece, torunu ise sabah saatlerinde bulundu.

KAYIP TORUN İLE BABAANNE KORKUTTU

Olay, Topraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ve 1 ay önce babası tarafından alınıp eve getirildiği belirtilen İbrahim Karabulut, dün akşam saatlerinde evlerinden ayrılıp kayboldu.
İbrahim Karabulut'tan haber alamayan babaannesi Makbule Karabulut torununu aramaya başladı. Karabulut, torununu aramak için çıktı ancak yakınları ondan da haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Babaanne ve torununu bulmak için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin özel eğitimli köpekle yaptığı aramada Makbule Karabulut gece, torunu İbrahim Karabulut ise sabah saatlerinde Suluköy Mahallesi girişinde yol kenarında uyurken bulundu.
Babaanne ve torunu, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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Malatya kayıp yaşlı kadın
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