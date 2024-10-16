Malatya'daki depremden saniyeler önce... Telefonuna bakan paniğe kapıldı! Farklı illerden aynı anda deprem bildirimleri geldi

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük panik yarattı. AFAD, söz konusu depremin merkez üssünün Kale ilçesi olduğunu duyurdu. Saat 10.46'da meydana gelen deprem Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi.

SANİYELER ÖNCE DEPREM BİLDİRİMLERİ GELDİ

Depremden saniyeler önce ise bazı vatandaşların telefonlarına 'deprem bildirimi' geldi. Vatandaşlar aynı anda çevre illerden gelen deprem bildirimlerini görünce kısa süreli şaşkınlık ve panik yaşadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Söz konusu gelen deprem bildirimlerini vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaşadıkları korkuyu paylaştı.

İşte paylaşımlardan bazıları;