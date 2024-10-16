HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'daki depremden saniyeler önce... Telefonuna bakan paniğe kapıldı! Farklı illerden aynı anda deprem bildirimleri geldi

Malatya'daki depremden saniyeler önce... Telefonuna bakan paniğe kapıldı! Farklı illerden aynı anda deprem bildirimleri geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.10.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da meydana gelen deprem panik yarattı. AFAD depremin merkez üssünün Kale ilçesi ve büyüklüğünü 5.9 olarak duyurdu. Söz konusu deprem çevre illerden hissedilirken, aynı anda çeşitli illerden telefonlara gelen 'deprem bildirimleri' vatandaşları korkuttu.

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük panik yarattı. AFAD, söz konusu depremin merkez üssünün Kale ilçesi olduğunu duyurdu. Saat 10.46'da meydana gelen deprem Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi.

thumbs_b_c_7e3ef178d51561d37d49bf72262bf20c

SANİYELER ÖNCE DEPREM BİLDİRİMLERİ GELDİ

Depremden saniyeler önce ise bazı vatandaşların telefonlarına 'deprem bildirimi' geldi. Vatandaşlar aynı anda çevre illerden gelen deprem bildirimlerini görünce kısa süreli şaşkınlık ve panik yaşadı.

afasfaf

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Söz konusu gelen deprem bildirimlerini vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaşadıkları korkuyu paylaştı.

İlginizi Çekebilir

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

 Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

Uzmanlar aynı noktaya parmak bastı! 'Hasar verebilecek bir deprem'

SON DAKİKA | Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi!

SON DAKİKA | Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi!

İşte paylaşımlardan bazıları;

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya
En Çok Okunan Haberler
27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Sahnede öyle şeyler yapıldı ki... Bayılıp kusanlar bile oldu

Mustafa Destici'ye AK Partili isimden şok: Büyük lokma ye...

Mustafa Destici'ye AK Partili isimden şok: Büyük lokma ye...

Yer: Beylikdüzü! Mahalleli park sapığını çöpe attı: Gündem olan görüntüler!

Yer: Beylikdüzü! Mahalleli park sapığını çöpe attı: Gündem olan görüntüler!

TFF'yi hep birlikte hortumlamışlar! İşin içinde kimler var?

TFF'yi hep birlikte hortumlamışlar! İşin içinde kimler var?

Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.