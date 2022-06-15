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Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

15.06.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 44 ACM 728 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı Beydağı Kavşağı'nda refüje çarparak takla attı.

Kazada, sürücü ile araçtaki U.C. yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Malatya

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