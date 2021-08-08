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Manavgat yangını Lyrbe Antik Kenti'ni tanınmaz hale getirdi!

08.08.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşanan yangın, ormanların yanı sıra bir antik kenti de yok etti. Lyrbe Antik Kenti'nin alevlere teslim olduğu Manavgat yangını sonrasında geride, hasar alan tarihi kalıntılar ve siyaha dönen ağaçlar kaldı. Bölgenin aldığı hasarı gözler önüne seren son kareler, yangının izlerinin silinmeyeceğinin kanıtı oldu. Söndürülen ağaçlardan halâ duman çıkması ise bölgede en çok dikkat çeken detaylardan biri oldu. İşte Manavgat yangını sonrası Lyrbe Antik Kenti'nin geldiği son durum...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında Lyrbe Antik Kenti de zarar gördü. Helenistik Çağ'da, M.Ö 3. Yüzyıl'da kurulan, içinde Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu antik kentin içi ve dışındaki ağaçlar siyaha büründü. Birçok noktada ise şehrin kalıntılarının is nedeniyle siyaha döndüğü görüldü.

EVLER, AĞAÇLAR VE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınlarından Bucakşeyhler Mahallesi sınırlarında bulunan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Mahallede bazı evler, çok sayıda ağaç ve tarım arazisi yangında zarar gördü.

AĞAÇLAR SİYAHA BÜRÜNDÜ

Helenistik Çağ'da M.Ö 3. Yüzyıl'da kurulan kent, mahallenin hemen üzerinde tepe bir noktada yer alıyor. Mahallenin içinden geçilerek ulaşılan kentin yangın nedeniyle çevresindeki ağaçların yanarak siyaha büründüğü, yaprakların kuruduğu görüldü. Bazı ağaçlardan alevler söndürülmesine rağmen duman çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.
Kızılçam ağaçlarının içinde kalan kentin birçok yapısının yıkıldığı ve yangın nedeniyle zarar gördüğü gözlemlendi. Helenistik, Bizans ve Roma dönemine ait kalıntıların olduğu antik kentte, Pamfilya bölgesinin en iyi korunmuş agorası da yer alıyor.
Hamam, tapınak, sarnıç, kilise ve mezar yapılarının yer aldığı kentte, bu yapıların yangın nedeniyle bazı bölgelerinin siyahlaştığı görüldü. Yangından en az etkilenen bölümün ise agora olduğu dikkat çekti.
Agoranın dış kısmındaki ağaçlar yanarken, bazı ağaçların ise yeşil kaldığı görüldü. Birçok ağacın yıkıldığı kentte, bazı bölümlerde ise çökmeler oldu. Kentin geçiş güzergahı ise alevler nedeniyle simsiyah oldu.
Öte yandan kent içinde yıkılan bir ağacın hala yanmaya devam ettiği görüldü. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
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