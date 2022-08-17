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Manisa'da film gibi kurtarma operasyonu! Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğa, saatler sonra yatay tünelle ulaşıldı

17.08.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 2 yaşındaki çocuk bahçede bulunan 3 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düştü. Çocuğun çığlıklarını duyan ailesi ise kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112'ye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans, UMKE ve AFAD sevk edildi. Saatlerce kuyuda kalan çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerinin açtığı yatay tünel sayesinde kurtarıldı. Operasyon sırasında ekipler, çocuğun korkmaması için de büyük çaba sarf etti.

Kırkağaç'taki olay İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Orhan-Nazlı Ç. çiftinin 2 yaşındaki oğulları A.Ç., anne ve babası zeytinlikte çalışırken bahçenin sonunda bulunan ve üstü açık kalmış artezyen kuyusuna düştü. Çocuğu kurtarabilmek için ekipler seferber oldu.

KUYUYA DÜŞEN ÇOCUK EKİPLER SEFERBER OLDU! NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuklarının sesini duyan ailesi durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans, UMKE ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.
2 yaşındaki çocukla 4 saat boyunca bir yandan korkmaması için konuşan bir yandan da yatay tünel açılmaya başlandı.
Ekipler oldukça titiz bir çalışma sonucunda minik çocuğa ulaştı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin üstün gayretleriyle minik çocuk, sıkıştığı yerden yatay açılan tünel sayesinde çıkarıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Manisa kuyu
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