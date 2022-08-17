Manisa'da film gibi kurtarma operasyonu! Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğa, saatler sonra yatay tünelle ulaşıldı

Kırkağaç'taki olay İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Orhan-Nazlı Ç. çiftinin 2 yaşındaki oğulları A.Ç., anne ve babası zeytinlikte çalışırken bahçenin sonunda bulunan ve üstü açık kalmış artezyen kuyusuna düştü. Çocuğu kurtarabilmek için ekipler seferber oldu.

KUYUYA DÜŞEN ÇOCUK EKİPLER SEFERBER OLDU! NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuklarının sesini duyan ailesi durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans, UMKE ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.

2 yaşındaki çocukla 4 saat boyunca bir yandan korkmaması için konuşan bir yandan da yatay tünel açılmaya başlandı.

Ekipler oldukça titiz bir çalışma sonucunda minik çocuğa ulaştı.