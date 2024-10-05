Manisa'da püskürme riski taşıyan volkan bulundu! 8 magma odası var; her an yüzeye çıkabilir…

Türkiye'nin en genç volkanlarının yer aldığı Manisa'nın Kula ilçesinde yer kabuğunun farklı derinliklerinde 8 magma odası keşfeden bilim insanları, yüzeye yakın olan en büyük magma odasının deprem gibi etkenlerle püskürme riskinin bulunduğunu belirledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Karaoğlu açıklamasında "Özellikle bu bölgedeki jeotermal sistemi de ısıttığını düşündüğümüz bir magma kütlesi var, yüzeye 5 kilometre derinlikten yukarıya doğru yükseldiğini, sokulduğunu tespit etmiş durumdayız” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır