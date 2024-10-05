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Manisa'da püskürme riski taşıyan volkan bulundu! 8 magma odası var; her an yüzeye çıkabilir…

05.10.2024 09:13
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Türkiye’de coğrafi çeşitlilik çok zengin olmasına aktif yanardağ bulunmuyor ancak Manisa’dan gelen bir haber dikkat çekti. Manisa'da 5 kilometre derinlikte keşfedilen magma odasında püskürme riski tespit edildi. İrili ufaklı çok sayıda volkan konisinin bulunduğu Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı içinde yürütülen bilimsel çalışma sonucu farklı derinliklerde 8 magma odası bulundu.

Türkiye'nin en genç volkanlarının yer aldığı Manisa'nın Kula ilçesinde yer kabuğunun farklı derinliklerinde 8 magma odası keşfeden bilim insanları, yüzeye yakın olan en büyük magma odasının deprem gibi etkenlerle püskürme riskinin bulunduğunu belirledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Karaoğlu açıklamasında "Özellikle bu bölgedeki jeotermal sistemi de ısıttığını düşündüğümüz bir magma kütlesi var, yüzeye 5 kilometre derinlikten yukarıya doğru yükseldiğini, sokulduğunu tespit etmiş durumdayız” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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MANİSA’DA 5 KİLOMETRE DERİNLİKTE KEŞFEDİLDİ! HER AN PÜSKÜREBİLİR

Antik dönem tarihçisi Strabon'un "Geographika" adlı kitabında "Katakekaumene" (Yanık Ülke) olarak bahsettiği Kula-Salihli Jeoparkı, tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla tanınıyor.

Türkiye'nin UNESCO tescilli tek jeoparkı olan alan, volkanik tepeleri, kızgın lavların akarak oluşturduğu "kaya denizi" ile bilim insanları için de doğal bir laboratuvar olma özelliğini taşıyor.

Bölgede TÜBİTAK destekli proje kapsamında araştırma yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin yürütücülüğünde, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi'nden 12 bilim insanı, belirledikleri alanlara özel tasarım 15 "sismometre" yerleştirdi.

Ulusal Deprem Gözlem Merkezi istasyonlarından da faydalanan araştırma ekibi, yerin 5 ila 30 kilometre altında akışkan ve ergimiş kayaçlar olarak da bilinen 8 magma odası bulunduğunu tespit etti.

Magma odalarından en büyüğü ise yeryüzüne yaklaşık 5 kilometre derinliğe kadar uzanmasıyla dikkati çekiyor. Bilim insanları, jeolojik olarak yüzeye yakın sayılabilecek bir mesafede yer alan magma odasının, yer kabuğundaki hareketler ya da depremlerden etkilenerek püskürme riski taşıdığını ve magma odasını harekete geçirebileceğini değerlendiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Manisa Kula Yanardağ haberler
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