Marketler bugün açık mı? BİM, A101 ve ŞOK bugün açık mı?

Kurban Bayramı’nın ilk günü nedeniyle, vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. 20 Temmuz Salı günü başlayan Kurban Bayramı, 23 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Bu süre içerisinde ve bayramın ilk günü olan 20 Temmuz tarihinde marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki bugün marketler açık mı?

Bugün marketler açık mı?

19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek olan resmi tatil, pek çok kurum ve kuruluş için tatil anlamına geliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla 4,5 gün resmi tatile girilecek olması, marketlerin de çalışma saatleri hakkında araştırmalara neden oldu.

Kurban Bayramı'nda kısıtlama ve yasaklar bulunmuyor. 3 bayram sonrası Türkiye ilk kısıtlamasız bayramını yaşayacak. Bu bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek.

A101 Çalışma saatleri A101 bayram boyunca 08.30 / 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak.

BİM Çalışma saatleri BİM, bayram boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak.