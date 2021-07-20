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Marketler bugün açık mı? BİM, A101 ve ŞOK bugün açık mı?

20.07.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı’nın ilk günü olması sebebiyle birçok vatandaş, bugün marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Market alışverişini tamamlamak için markete gidecek olan vatandaşlar, bayramın ilk günü olması sebebiyle çalışma saatlerini araştırıyor. Peki A101, BİM ve ŞOK marketler bugün açık mı? Marketler bugün açık mı?

Kurban Bayramı’nın ilk günü nedeniyle, vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. 20 Temmuz Salı günü başlayan Kurban Bayramı, 23 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Bu süre içerisinde ve bayramın ilk günü olan 20 Temmuz tarihinde marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki bugün marketler açık mı?

Bugün marketler açık mı?

19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek olan resmi tatil, pek çok kurum ve kuruluş için tatil anlamına geliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla 4,5 gün resmi tatile girilecek olması, marketlerin de çalışma saatleri hakkında araştırmalara neden oldu.
Kurban Bayramı'nda kısıtlama ve yasaklar bulunmuyor. 3 bayram sonrası Türkiye ilk kısıtlamasız bayramını yaşayacak. Bu bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek.

A101 Çalışma saatleri

A101 Çalışma saatleri
A101 bayram boyunca 08.30 / 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak.

BİM Çalışma saatleri

BİM Çalışma saatleri
BİM, bayram boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak.

ŞOK çalışma saatleri

ŞOK çalışma saatleri
Şok marketler, bayram boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı a101 Bim Şok

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