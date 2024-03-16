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  4. Marmara'da mevcut tablo korkuttu! Artık daha sıcak... Görüş mesafesi düştü 'Sığ kıyılarda ortaya çıktı'

Marmara'da mevcut tablo korkuttu! Artık daha sıcak... Görüş mesafesi düştü 'Sığ kıyılarda ortaya çıktı'

16.03.2024 15:16
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Prof. Dr. Mustafa Sarı Marmara Denizi'nde su sıcaklığının ortalamaya göre 3 derece daha yüksek olduğunu açıkladı. Görüş mesafesinin 2,5-3 metre civarında ve yoğun plankton çoğalması olduğunu belirtip "Şu an 11-12 derece civarında. Su sıcaklığı 9, en fazla 10 derece olmalıydı. Marmara ısınıyor" dedi. Prof. Dr. Mustafa Öztürk fosforlu kirleticilerin denize deşarj edilmesinin Marmara'nın tabanını olumsuz etkilediğini belirtip "Kirlilik kontrol altına alınırsa 5-10 yıl içinde kendini yeniler" dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki değişimleri düzenli olarak incelemek için dalış yapıyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

MARMARA ISINIYOR! 3 DERECE DAHA SICAK ÖLÇÜLDÜ

Prof. Dr. Sarı, geçen hafta yaptığı dalışta Marmara Denizi'nin sıcaklığını 12 santigrat olarak ölçtü.

Prof. Dr. Sarı, bu verinin uzun yıllar gösterdiği ortalama durumuna göre 3 derece daha yüksek olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Sarı ayrıca, Marmara Denizi'nde balon balığı, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi gibi istilacı türlerin tespit edilmediğini, ancak su sıcaklıklarının artmasıyla bu türlerin kuzeye doğru yayılma riskinin olduğunu belirtti.

Sarı, körfezlerden ve kıyılardan suyun renginin değiştiğini ve yoğun bir alg çoğalması olduğunu vurgulayarak, bu durumun genellikle Mayıs ayından itibaren kadar görülmesi gereken bir durum olduğunu ancak su sıcaklıklarının yüksek olması ve denizin kirliliğinin etkisiyle alg çoğalmasının 1 ay erkenden başladığını ifade etti.

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise özellikle fosforlu kirleticilerin denize deşarj edilmesinin Marmara'nın tabanını olumsuz etkilediğini ve kirliliği arttırdığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi sıcaklık
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