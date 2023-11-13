Marmara depremi için tablo vahim! Prof. Dr. Ersoy "Yakın zamanda bekliyoruz" deyip bir bölgeyi işaret etti: En çok hasar orada yaşanacak!

Her deprem haberinin oluşum hikâyesi birbirinden farklı. Antalya’da Korkuteli civarında bir tane, Alanya açıklarında bir tane deprem olmuştu. Bu bizim topraklarımızın, Anadolu kıtası üzerinden olan bir deprem değil. Bu iki deprem 95-100 km derinde. Bizim o kadar kırılacak bir kabuğumuz yok. Ne o zaman?