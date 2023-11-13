Marmara depremi için tablo vahim! Prof. Dr. Ersoy "Yakın zamanda bekliyoruz" deyip bir bölgeyi işaret etti: En çok hasar orada yaşanacak!

Türkiye'nin hafızasına acı hatıralarla kazınan 6 Şubat tarihli depremler sonrası meydana gelen depremler sıklaştı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy bu durumun altını çizip "3 yılda meydana gelmesi gereken deprem sayısı 10 ayda meydana geldi. Bu büyük bir artış" diye konuştu. CNN Türk ekranlarında önümüzdeki sürece ilişkin uyarılarda bulunan Ersoy ayrıca tsunami senaryolarından da söz etti.
“Günlük deprem aktivitemiz var. Her iki günde bir hissedilebilir. Yani 4’ün üzerinde deprem herhangi bir bölgemizde devreye girebiliyor. Bir miktar artmış gibi görünüyor. 6 Şubat’tan bu yana geçen şu güne kadar 3 yılda meydana gelmesi gereken deprem sayısı 10 ayda meydana geldi. Bu büyük bir artış.
Her deprem haberinin oluşum hikâyesi birbirinden farklı. Antalya’da Korkuteli civarında bir tane, Alanya açıklarında bir tane deprem olmuştu. Bu bizim topraklarımızın, Anadolu kıtası üzerinden olan bir deprem değil. Bu iki deprem 95-100 km derinde. Bizim o kadar kırılacak bir kabuğumuz yok. Ne o zaman?
Bu Akdeniz içerisinde Afrika kıtasının Anadolu’nun altına daldığı sert kütle içinde meydana geliyor. Bu dalma neticesinde bir deprem olduğu zaman merkez üssü bize denk geliyor. Bunu Datça’da, Muğla’da, Antalya civarında yaşıyoruz. Bu gerçek Anadolu topraklarındaki depremler değil. Balıkesir’de, Marmara’daki diğer yerlerdeki depremler daha farklı yorumlanmalı.
Bunlar bizim topraklarımızda meydana gelen depremler. Elbette bir deprem bölgesiyiz ama küçük ölçekte bu depremleri oluşturacak mekanizmalar birbirinden farklı. Tetikleyici alanlar komşu alanlar olabilir. Hatay’daki depremin İzmir’deki depremi tetiklemesi mümkün değil.
Marmara’da yakın zamanda bir deprem bekliyoruz. Bu 99’un tetiklemesi, Marmara Denizi’nin içerisinde 99’daki iki deprem bir gerilim yükledi. Gerilim neticesinde Marmara Denizi’nde zaten süre dolmuştu biraz daha öne çekti. Geçenlerde Avşa açıklarında deprem meydana gelmişti 4’ün üzerinde. Bu bölgedeki depremler daha farklı, ters köşe yapabilir. Biz kuzeyde deprem beklerken güneydeki kollar üzerinde de depremler meydana gelebilir.