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Marmaris'te felaket! Yangın devam ediyor, acı haber geldi (Marmaris son durum)

30.07.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını devam ediyor. Havanın kararmasıyla sona eren havadan müdahale, sabah yeniden başladı. Öte yandan hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak yardım ettiği öğrenilirken, son paylaşımı ise yürekleri yaktı. İşte yangında son durum.

Marmaris ilçesi İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü.

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AKARYAKIT İSTASYONUNDA TEHLİKE ATLATILDI

Alevler İçmeler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna kadar gelirken, ekipler yangının yakıt tanklarına ulaşmasını son anda önlendi. Alevlerin hızla ilerlediği 481 nüfuslu kırsal Osmaniye Mahallesi, tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edilip, Bozburun Mahallesi'ne taşındı. Alevler Osmaniye Mahallesi'nde de 9 ev ile Marmaris Ticaret Odası'na ait Balevi'ne zarar verdi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu esnada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi. Marmaris- İçmeler kara yolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'de büyük korku yaşayan turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris merkezine taşındı.

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ALEVLERİN ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Alevlerin ilerlediği kırsal Bayır ve Turunç Mahalleri de boşaltıldı. Helikopterlerin çalışmadığı gece boyunca toplam 30 orman ve belediye işçisi karadan alevlere müdahale etti. İçmeler Mahallesi'nde, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Yangına yardım etmek için motosikletiyle bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenilen Akdemir'in yaşamını yitirmeden önce yangında çektiği son fotoğraflar ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak, yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını öğrenildi. Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı da öğrenildi.

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GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİLER

Muğla'nın Marmaris ilçesinde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi. Yerleşim yerlerine 50- 100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etti. İlçede yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Yangın sabah saatlerinde de etkisini sürdürürken, havanın kararmasıyla sona eren havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarında 3 helikopterle yeniden başladı.

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(DHA)

MARMARİS'TEKİ YANGINDAN YÜREK YAKAN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
verecekseniz bu kardeşimize şehitlik verin, saçma salak patatesle tank durdurduğunu iddia edenlere değil...
yüreğimiz yandı yeter artık Allahım sen yardım et sebep olanların cigerleri yansın
Çam ağacı yerine meşe ağacı dikelim böyle yanıp gitmez. Yansa bile seneye gene yeşerir.

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