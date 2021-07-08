Maske takınca güneş kremi sürmek gerekir mi? Güneşin zararlı ışınlarından 8 öneri ile korunun

Güneş yanıkları, kırışıklar, kuruluk, lekeler… Tüm bu olumsuz faktörler nedeniyle erken yaşlanan cildimiz… Sağlığımız üzerinde pek çok faydası olsa da, zararlı ışınlarına kontrolsüzce maruz kaldığımızda güneş bu kez tam tersi bir etki gösteriyor; cildimizde kalıcı sorunlara neden olabiliyor! Öyle ki cilt yaşlanması üzerinde genetik faktörlerden sonra en güçlü etkinin ‘güneş ışınları’ olduğu, yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. Çok daha önemlisi, günümüzde görülme oranı giderek artan ve artık 20’li yaşların bile sorunu haline gelen cilt kanserine yol açabiliyor!

GÜNEŞİN ZARARLARINDAN KORUNMAK İÇİN MASKEYE GÜVENMEYİN

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, pandemi nedeniyle hayatımıza giren maskelere güvenmeyip cildimizi mutlaka korumamız gerektiğine dikkat çekerek, “Güneş ışınlarını kısmen engellediği için maskenin kapattığı alanlarda cilt renginde daha az bronzlaşma olurken, maskenin dışında kalan bölgeler ise güneş ışınlarının etkisiyle daha fazla bronzlaşabiliyor; bunun sonucunda ciltte rahatsız edici boyutlara ulaşabilen ton farklılıkları oluşabiliyor. Dolayısıyla güneş koruyucu ürünleri düzenli olarak yüzümüze sürmeli ve özellikle maske dışında kalan alanları daha iyi korumalıyız” diyor.

ZARARLI GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNMANIN 8 KURALI

Peki, zararlı güneş ışınlarından korunmak için hangi önlemleri almamız gerekiyor? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için dikkat etmemiz gereken 8 kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.