Maske takınca güneş kremi sürmek gerekir mi? Güneşin zararlı ışınlarından 8 öneri ile korunun

Güneş yanıkları, kırışıklar, kuruluk, lekeler… Tüm bu olumsuz faktörler nedeniyle erken yaşlanan cildimiz… Sağlığımız üzerinde pek çok faydası olsa da, zararlı ışınlarına kontrolsüzce maruz kaldığımızda güneş bu kez tam tersi bir etki gösteriyor; cildimizde kalıcı sorunlara neden olabiliyor! Öyle ki cilt yaşlanması üzerinde genetik faktörlerden sonra en güçlü etkinin ‘güneş ışınları’ olduğu, yapılan çalışmalarla kanıtlanmış. Çok daha önemlisi, günümüzde görülme oranı giderek artan ve artık 20’li yaşların bile sorunu haline gelen cilt kanserine yol açabiliyor!
GÜNEŞİN ZARARLARINDAN KORUNMAK İÇİN MASKEYE GÜVENMEYİN
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, pandemi nedeniyle hayatımıza giren maskelere güvenmeyip cildimizi mutlaka korumamız gerektiğine dikkat çekerek, “Güneş ışınlarını kısmen engellediği için maskenin kapattığı alanlarda cilt renginde daha az bronzlaşma olurken, maskenin dışında kalan bölgeler ise güneş ışınlarının etkisiyle daha fazla bronzlaşabiliyor; bunun sonucunda ciltte rahatsız edici boyutlara ulaşabilen ton farklılıkları oluşabiliyor. Dolayısıyla güneş koruyucu ürünleri düzenli olarak yüzümüze sürmeli ve özellikle maske dışında kalan alanları daha iyi korumalıyız” diyor.
ZARARLI GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNMANIN 8 KURALI
Peki, zararlı güneş ışınlarından korunmak için hangi önlemleri almamız gerekiyor? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için dikkat etmemiz gereken 8 kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
D VİTAMİNİ İÇİN 10 DAKİKA YETERLİ
Sağlığımız üzerinde son derece önemli bir role sahip olan D vitamininin sentezi için güneş ışınlarından her gün faydalanmamız şart. Ancak süreyi abartmamak şartıyla! “D vitamini sentezi için vücudunuzun sadece kol ve bacak gibi bölgelerinin iki el ayası kadarlık bir bölümünün güneşe maruz kalması yeterlidir” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, şöyle devam ediyor: “Daha uzun süre güneşlendiğimizde daha fazla D vitamini üretimi olmuyor. Aksine 30 dakikadan fazla güneşte kalmak D vitamini yıkımını başlatıyor. Ayrıca güneş koruyucu kullanmak D vitamini üretimini tamamen sıfırlamıyor, sadece D vitamini üretim süresini 10 dakikadan yarım saate çıkarmış oluyor. Bu nedenle 11:00-15:00 saatleri arasında, güneş koruyucu kullanmadan 10 dakika güneşlenmeniz yeterli olacaktır. Bu sürenin dışında ise güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği bu saatlerde asla güneşlenmeyin”
HER 2-3 SAATTE BİR TEKRARLAYIN
Güneşten korunurken yaptığımız önemli hatalardan biri, koruyucu ürünü günde sadece bir kez uygulamak oluyor. Oysa etkisi sürüldükten sonra giderek azaldığı için güneş koruyucu ürünleri her 2-3 saat arayla tekrar etmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Deniz veya havuzdan çıktıktan sonra, duşun ardından ve terlediğinizde etkisi azalacağı için bu süreyi beklemeden koruyucu ürünü yeniden sürmelisiniz.
SOKAĞA ÇIKMADAN ÖNCE ŞART!
Hemen hepimiz güneş koruyucu ürünleri sokağa çıkmadan hemen önce, tatildeysek deniz veya havuz kenarında sürmeyi alışkanlık haline getirdik. Ancak etkileri sürüldükten 20 dakika sonra başladığı için koruyucu ürünleri dışarıya çıkmadan önce uygulamaya özen gösterin.
ŞAPKANIZ GENİŞ SİPERLİKLİ OLSUN
Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, “Sadece güneş kremi sürmek güneşten korunmak için yeterli değildir” uyarısında bulunarak, “Şemsiye altında oturmak ve geniş siperlikli şapka kullanmak gibi önlemleri de ihmal etmemek gerekiyor. Ayrıca göz sağlığını korumak ve göz çevresi kırışıklarını engellemek için güneş gözlüğü de mutlaka kullanılmalı” diyor.
SADECE UVB'DEN KORUNMAK YETMEZ
Güneş koruyucu ürünlerdeki SPF (Sun Protection Factor-Güneş Koruyucu Faktör) değeri, güneşin altında cildimizin kızarmadan kalabileceğimiz süreyi gösteriyor. Güneş koruyucu ürünlerde, yaz aylarında SPF değeri en az 30 olan ürünü tercih edin, çünkü daha düşük SPF değeri güneşin zararlı ışınlarından cildimizi korumak için yeterli gelmeyecektir. Ancak SPF sadece zararlı güneş ışını UVB den korunmayı ifade ediyor. Oysa aynı zamanda cilt yaşlanması ve cilt kanserinden sorumlu olan UVA’dan da korunmamız gerekiyor. Bu sebeple güneş koruyucu alırken üzerindeki SPF değeri kadar UVA koruyuculuğunu ifade eden ''PA++'' değerinin de olmasına dikkat etmeniz çok önemli.
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