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Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

22.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün gerçekleşti ve temmuz ayına ilişkin alınan önemli kararlar açıklandı. Haziran ayında hafta sonu bir gün olarak uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması temmuz ayında kaldırıldı. Öte yandan Türkiye'de aşılama süreci hız kazandı. Böylelikle geçtiğimiz gün yapılan toplantının sonrasında normalleşme dönemine geçildiği ifade edildi. Tüm bunların ardından vatandaşlar Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

"Maske yasağı kalktı mı?" , "Maske yasağı ne zaman kalkacak?" soruları vatandaşlar tarafından uzun süredir araştırılıyor. Aşılamada yaş sınırının 30'a inmesi, yapılan toplam aşı sayısının hızla artması, vaka sayılarının düşmesi gibi olumlu sonuçlardan sonra maske yasağının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı gerçekleşti ve bu toplantıda alınan kararların açıklanmasının ardından merak edilen "maske" sorusunun yanıtı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Maske yasağı kalkacak mı?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda temmuz ayındaki normalleşme sürecine ilişkin alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
Toplantıda haziran ayında uygulanan kısıtlamaların temmuz ayında daraltılmasına karar verildi. Temmuz ayında tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hafta sonu iki gün de sokağa çıkmak serbest olacak.

MASKE YASAĞI KALKTI MI? MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

MASKE YASAĞI KALKTI MI? MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Vatandaşların gündemindeki konulardan birisi de maske yasağının ne zaman kalkacağı konusu olarak karşımıza çıkıyor. Dün gerçekleşen (21 Haziran 2021) toplantıda, temmuz ayına ilişkin kısıtlamaların daraltılmasına karar verildiği açıklandı ancak maske konusuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BİLİM KURULU TAVSİYELERİ DİNLENECEK

BİLİM KURULU TAVSİYELERİ DİNLENECEK
Konuya ilişkin kararın Kabine Toplantısı'nda verileceği ve Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edileceği öngörülüyor. Aşılamada yaş sınırı 30'a indi. Toplam yapılan aşı sayısı 42 milyonu aştı ancak bu aşıların maskeyi çıkarmak için yeterli olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Maske yasağı sürüyor. Dışarıda maske takmak zorunlu. Maskenin çıkıp çıkmayacağına ilişkin gözler resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamada olacak.
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Anahtar Kelimeler:
maske Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca Kabine Toplantısı
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