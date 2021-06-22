"Maske yasağı kalktı mı?" , "Maske yasağı ne zaman kalkacak?" soruları vatandaşlar tarafından uzun süredir araştırılıyor. Aşılamada yaş sınırının 30'a inmesi, yapılan toplam aşı sayısının hızla artması, vaka sayılarının düşmesi gibi olumlu sonuçlardan sonra maske yasağının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı gerçekleşti ve bu toplantıda alınan kararların açıklanmasının ardından merak edilen "maske" sorusunun yanıtı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Maske yasağı kalkacak mı?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda temmuz ayındaki normalleşme sürecine ilişkin alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Toplantıda haziran ayında uygulanan kısıtlamaların temmuz ayında daraltılmasına karar verildi. Temmuz ayında tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hafta sonu iki gün de sokağa çıkmak serbest olacak.

MASKE YASAĞI KALKTI MI? MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK? Vatandaşların gündemindeki konulardan birisi de maske yasağının ne zaman kalkacağı konusu olarak karşımıza çıkıyor. Dün gerçekleşen (21 Haziran 2021) toplantıda, temmuz ayına ilişkin kısıtlamaların daraltılmasına karar verildiği açıklandı ancak maske konusuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BİLİM KURULU TAVSİYELERİ DİNLENECEK Konuya ilişkin kararın Kabine Toplantısı'nda verileceği ve Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edileceği öngörülüyor. Aşılamada yaş sınırı 30'a indi. Toplam yapılan aşı sayısı 42 milyonu aştı ancak bu aşıların maskeyi çıkarmak için yeterli olup olmadığı henüz bilinmiyor.