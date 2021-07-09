Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Birçok yasağın kalkmasıyla ve koronavirüse karşı aşılama sürecinin hız kazanmasıyla vatandaşlar maskelerin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. "Maske zorunluluğu kalktı mı?" , "Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske takma zorunluluğu birçok ülkede kalkmıştı. Ancak delta varyantının patlak vermesi nedeniyle, kaldırılan maske takma zorunluluğu geri getirildi.

Yapılan aşıların delta varyantında etkili olduğu söylenmekle birlikte maskenin çıkmasına karar veren ülkelerin maske takma zorunluluğunu geri getirdiği görüldü.

Kabine Toplantısı'nın ardından temmuz ayına ilişkin yapılan açıklamalarda birçok kısıtlamaların kalktığı ifade edilmişti. Ancak maske takma zorunluluğu sürüyor.

Toplantı sonrası yayımlanan genelgede maske takma kuralının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin herhangi bir ifade yer almadı. Konuya ilişkin açıklama yapılana dek maske takma zorunluluğu sürecek.