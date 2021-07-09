HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?

09.07.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayına ilişkin alınan kararlarda sokağa çıkma yasağının tamamen kalktığı ve birçok işletmelerin faaliyetine devam edeceği açıklanmıştı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ve aşılama sürecinin hız kazanmasının ardından maskelerin ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. "Maske zorunluluğu kalktı mı?" , "Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Birçok yasağın kalkmasıyla ve koronavirüse karşı aşılama sürecinin hız kazanmasıyla vatandaşlar maskelerin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. "Maske zorunluluğu kalktı mı?" , "Maske zorunluluğu ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske takma zorunluluğu birçok ülkede kalkmıştı. Ancak delta varyantının patlak vermesi nedeniyle, kaldırılan maske takma zorunluluğu geri getirildi.
Yapılan aşıların delta varyantında etkili olduğu söylenmekle birlikte maskenin çıkmasına karar veren ülkelerin maske takma zorunluluğunu geri getirdiği görüldü.
Kabine Toplantısı'nın ardından temmuz ayına ilişkin yapılan açıklamalarda birçok kısıtlamaların kalktığı ifade edilmişti. Ancak maske takma zorunluluğu sürüyor.
Toplantı sonrası yayımlanan genelgede maske takma kuralının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin herhangi bir ifade yer almadı. Konuya ilişkin açıklama yapılana dek maske takma zorunluluğu sürecek.
Kendisine yöneltilen maske yasağının ne zaman biteceğine ilişkin sorulan soruya Bakan Koca, aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerin çıkacağını düşündüğünü ifade etti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Türkiye'nin konuştuğu vahşette kan donduran 'fare zehri' detayı

Türkiye'nin konuştuğu vahşette kan donduran 'fare zehri' detayı

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.