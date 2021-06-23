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  4. 'Maskeler ne zaman çıkacak?' sorusuna Bakan Koca'dan aşı formülü!

'Maskeler ne zaman çıkacak?' sorusuna Bakan Koca'dan aşı formülü!

23.06.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar açıklandı. 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak olan yeni adımlarda sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken, maskelerin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Bu soruya alternatif cevap ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Peki maskeler ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

Kademeli normalleşme sürecinde yeni adımlar atılmaya başlandı. Son haftalarda aşılanma sürecinde hız kazanılırken, maske yasağının ne zaman kalacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin olarak ise gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Peki maskeler ne zaman çıkacak? İşte Bakan Koca'dan alternatif yanıt...

Maske yasağı ne zaman sona erecek?

Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasakları tümüyle kaldırılırken, maske yasaklarına ilişkin bir karar beklenmeye başlandı.

YENİ KARARLARDA MASKE KONUSU YER ALACAK MI?

YENİ KARARLARDA MASKE KONUSU YER ALACAK MI?
Vatandaşlar tarafından merak konusu olan maske yasağının kalkacağı süreç araştırılmaya devam ediyor.

AÇIK HAVADA MASKE TAKILMALI MI?

AÇIK HAVADA MASKE TAKILMALI MI?
Uzmanlar tarafından sık sık açık havada maske takmanın çok gerekli olmadığı savunulurken, kalabalık gruplar halinde olunduğu takdirde takılmasının uygun olduğunu savunuyorlar.

MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Temmuz ayının başında uygulanmaya başlanacak olan kararlara göre sokağa çıkma yasakları kaldırılırken, aşılama programının hız kazanmasına bağlı olarak maskelerinde kaldırılması ön görülüyor.

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI
Maske konusuna ilişkin olarak gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrilmişti ki beklenen yanıt geldi. Bakan Koca yöneltilen maske sorusuna aşı vurgusu yaparak, ülke genelindeki aşılamanın yüzde 70'lere ulaştığı zaman çıkabileceğinin sinyallerini verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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