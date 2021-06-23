'Maskeler ne zaman çıkacak?' sorusuna Bakan Koca'dan aşı formülü!

Kademeli normalleşme sürecinde yeni adımlar atılmaya başlandı. Son haftalarda aşılanma sürecinde hız kazanılırken, maske yasağının ne zaman kalacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin olarak ise gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrildi. Peki maskeler ne zaman çıkacak? İşte Bakan Koca'dan alternatif yanıt...

Maske yasağı ne zaman sona erecek?

Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasakları tümüyle kaldırılırken, maske yasaklarına ilişkin bir karar beklenmeye başlandı.

YENİ KARARLARDA MASKE KONUSU YER ALACAK MI? Vatandaşlar tarafından merak konusu olan maske yasağının kalkacağı süreç araştırılmaya devam ediyor.

AÇIK HAVADA MASKE TAKILMALI MI? Uzmanlar tarafından sık sık açık havada maske takmanın çok gerekli olmadığı savunulurken, kalabalık gruplar halinde olunduğu takdirde takılmasının uygun olduğunu savunuyorlar.

MASKE YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK? Temmuz ayının başında uygulanmaya başlanacak olan kararlara göre sokağa çıkma yasakları kaldırılırken, aşılama programının hız kazanmasına bağlı olarak maskelerinde kaldırılması ön görülüyor.