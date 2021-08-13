MasterChef ana kadroya kim girecek, 10. yarışmacı kim olacak? "Bugüne kadarki yaratıcılık konusundaki en zor ürün"

MasterChef'te bu akşam bir üst tura geçmek için astarlı sütlaç yapıldı. Yarışmacıların sütlacını tadan şefler yalnızca üç kişiyi bir üst tura geçirmeye karar verdi. Bir üst turda ise demirhindi kullanılarak tabak hazırlamaları istendi. Mehmet Şef, "Bugüne kadarki yaratıcılık konusundaki en zor ürün" dedi. Bugün MasterChef'te ana kadroya giren 10. yarışmacı belli oluyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde ana kadroya giren 10. isim belli olacak. İlk turda yarışmacılardan astarlı sütlaç yapmaları istendi.

Hem süreyle hem birbiriyle yarışan yarışmacılar en güzel astarlı sütlacı yapmak için elinden geleni ardına koydu. Yarışmacılara verilen süre bittiğinde bir üst tura geçen isimler açıklandı.

Bu akşam yayınlanan bölümde bir üst tura yalnızca üç yarışmacı girdi. Bu üç şanslı yarışmacılar Hasan Biltekin, Azize Polat ve Samet Enes Hakyemez oldu. Diğer yarışmacılar için ise Somer Şef, detayların yarın açıklanacağını söyledi.

3 yarışmacı ana kadroya girme şanslarının yükselmesinin mutluluğunu yaşarken yaratıcılık etabında demirhindi kullanılması gerektiğini gördüklerinde duraksadılar.