MasterChef Burcu, eşini öpmelere doyamadı! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!''

Yalnızca kariyeriyle ön planda olmak isteyen MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, kocası İbrahim Önal ile verdiği mutluluk pozlarıyla da ilgi çekiyor. ''Ben kimseyi özlemem, burası MasterChef'' açıklamasıyla şaşırtan Burcu Önal'ın eşi, takipçileri tarafından Burak Özçivit'e benzetildi.