MasterChef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında? Burcu Önal eşi kimdir ve aslen nereli?

MasterChef Burcu Önal ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor. Başarılı tabaklarıyla dikkat çeken isim, evli ve aşçılık mesleğine aşkla bağlı biri. Burcu Önal, 31 Ağustos günü yayınlanan MasterChef'te ise dokunulmazlık oyununda son ikiye kalan en iyi isimlerden oldu. Peki MasterChef Burcu Önal kimdir, eşi kim ve nereli?

MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?

MasterChef Türkiye'de 31 Ağustos günü dokunulmazlık oyununda son ikiye kalan en iyi ikili Sergen ve Burcu oldu. Burcu Önal'ın hayatı ve kariyeri ise yarışma sonrası merak ediliyor.

Önal, yemek uğruna atılmadığı macera ve karşılaşmadığı engel kalmadığını aktarmıştır. Burcu Önal bu durumu ve kendini "Şeflikten ziyade bu yola baş koymuş yemek uğruna atılmadığı macera, karşılaşmadığı engel kalmamış ama hiçbir zorluk içindeki yemek aşkı ile yanan ateşi söndürmemiş, her defasında daha da korlanarak hiç bitmeyecek bir aşk ile yanmaya devam eden bir yemek tutkunu" olarak tanımlamıştır.

Hikayesinin alışılmış hikayelerden çok daha farklı olduğunu söyleyen Burcu Önal, bunun en büyük nedeninin ise bu yoldaki aşkının büyüklüğünden kaynaklı olduğunu belirtiyor. En büyük hedefinin, bu yola kendisi gibi içindeki aşk ve tutkuyla çıkmış olan genç meslektaşlarına hikayesiyle ve yaptıklarıyla umut olmak olduğunu ifade etmiştir. MasterChef 2021'de yarışan Burcu Önal, 'Zorluklar ve haksızlıklar karşısında yoldan dönmeyip yürüyerek nerelere ulaşılabileceğini göstermek' istediğini aktarmıştır. Başarılı tabaklarıyla dikkatleri çeken Önal, dünyaya örnek bir şef olmak için hedef koyduğunu söylemiş ve "İçimdeki aşka güveniyorum' demiştir.

ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1986 doğumlu ve 35 yaşında olan Önal, küçük yaşlardan itibaren Filipinli bir ailede ve sonraki yıllarda ise Çinli bir ailede büyümüştür. Burcu Önal aslen Diyarbakırlıdır.