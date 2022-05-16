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  4. MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya'dan dans şov!

MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya'dan dans şov!

16.05.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Genç kızın "Değişik oldu" notunu düştüğü dans videosu sosyal medyayı salladı.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başlarken Mehmet Yalçınkaya ile ilgili ortaya atılan bir iddia tartışma konusu oldu. Sosyal medyada Mehmet Şef'in kadrodan ayrılacağı ve yeni sezonda yerine başka bir şefin geleceği öne sürüldü.

Bu söylentilerle ilgili sessizliğini koruyan Yalçınkaya, bir takipçisine verdiği cevapla iddialara son noktayı koydu.

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48 yaşındaki Mehmet Şef bir takipçisinin "Masterchef Türkiye'yi heyecanla bekliyoruz yola devam" notuna; "Devam" yanıtını verdi.

Mehmet Yalçınkaya'nın yorumu hayranlarını sevindirirken sosyal medyayı sallayan bir paylaşım da ünlü şefin kızı Sude Yalçınkaya'dan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Sude Yalçınkaya, dans ettiği anları "Değişik oldu" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

ÜNLÜLER VE ÜNLÜ ÇOCUKLARI

Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden biri olan Nurdan Torun'un oğlu da kendisi gibi ünlü çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renklı Sayfalar" programına katılan ünlü şarkıcının oğlunun "Çılgın Bediş"le üne kavuşan Cenk Torun olduğu ortaya çıktı.
'Kaçak Gelin'lerin yakışıklısı bakın kimin oğlu
Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle büyük üne kavuşan Fırat Altunmeşe, Türkiye'nin usta ismi İzzet Altunmeşe'nin oğlu. Sanatçı bir babanın oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin bu akrabalığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor.
Vatanım Sensin dizisinin 'Haydar'ı ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un oğlu Tolga Coşkun.
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Sude Yalçınkaya
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