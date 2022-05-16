MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya'dan dans şov!

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başlarken Mehmet Yalçınkaya ile ilgili ortaya atılan bir iddia tartışma konusu oldu. Sosyal medyada Mehmet Şef'in kadrodan ayrılacağı ve yeni sezonda yerine başka bir şefin geleceği öne sürüldü.

Bu söylentilerle ilgili sessizliğini koruyan Yalçınkaya, bir takipçisine verdiği cevapla iddialara son noktayı koydu.

48 yaşındaki Mehmet Şef bir takipçisinin "Masterchef Türkiye'yi heyecanla bekliyoruz yola devam" notuna; "Devam" yanıtını verdi.

Mehmet Yalçınkaya'nın yorumu hayranlarını sevindirirken sosyal medyayı sallayan bir paylaşım da ünlü şefin kızı Sude Yalçınkaya'dan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Sude Yalçınkaya, dans ettiği anları "Değişik oldu" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.