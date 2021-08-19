MasterChef Safanur Bol kimdir, aslen nereli? MasterChef Safanur kaç yaşında?

MasterChef'in 18 Ağustos günü yayınlanan bölümünde ana kadroya girmeye hak kazanan 14. yarışmacı Safanur Bol oldu. Safanur'un hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki MasterChef Safanur Bol kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF SAFANUR BOL KİMDİR?

Masterchef'te bugün yayınlanan bölümde ana kadroya katılmaya hak kazan 14. yarışmacı olan Safanur'un hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor.

23 yaşında olan MasterChef Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 doğumludur.

MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde eğitim görmüş olan başarılı yarışmacı İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları ve Yönetimi okumuştur.

Ardından 2020 yılında mezun olmuştur. Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine yüksek lisans yapmaktadır. İzmir'den yarışmaya katılmış olan yetenekli isim Safanur Bol'un yurt dışı deneyimi de bulunuyor.