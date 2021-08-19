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MasterChef Safanur Bol kimdir, aslen nereli? MasterChef Safanur kaç yaşında?

19.08.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazanan 14. yarışmacı olan Safanur'un hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Sevilen ismin hangi bölümden mezun olduğu ve yaşı gibi sorular merak ediliyor. Peki yarışmada yeteneğiyle ön plana çıkan MasterChef Safanur Bol kimdir, aslen nereli? MasterChef Safanur kaç yaşında? İşte merak edilenler...

MasterChef'in 18 Ağustos günü yayınlanan bölümünde ana kadroya girmeye hak kazanan 14. yarışmacı Safanur Bol oldu. Safanur'un hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki MasterChef Safanur Bol kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF SAFANUR BOL KİMDİR?

Masterchef'te bugün yayınlanan bölümde ana kadroya katılmaya hak kazan 14. yarışmacı olan Safanur'un hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor.
23 yaşında olan MasterChef Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 doğumludur.

MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU

MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde eğitim görmüş olan başarılı yarışmacı İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları ve Yönetimi okumuştur.
Ardından 2020 yılında mezun olmuştur. Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine yüksek lisans yapmaktadır. İzmir'den yarışmaya katılmış olan yetenekli isim Safanur Bol'un yurt dışı deneyimi de bulunuyor.

ANA KADROYA GİREN 14. İSİM OLDU!

ANA KADROYA GİREN 14. İSİM OLDU!
Safanur, ana kadroya Pelin ile birlikte son ikiye kalan isim olmuştu. Şeflerden yaptığı yemek ile tam puan alan Safanur, MasterChef Türkiye ana kadrosuna girmeye hak kazanan 14. isim oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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