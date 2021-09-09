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MasterChef Safanur Bol kimdir? Safanur Bol nereli ve kaç yaşında?

09.09.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı ekranların popüler yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Safanur Bol, MasterChef 2021'in ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biri. Tavırları ve performansıyla dikkat çeken isim olan Bol, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü mezunu.

Safanur Bol, MasterChef 2021'in ana kadrosunda yarışıyor. Bir üst tura geçmek ve MasterChef'te kalmak için mücadele eden yarışmacılardan biri olan Bol Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapıyor. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF SAFANUR BOL KİMDİR?

1998 Bursa doğumlu Safanur Bol 23 yaşındadır.
MasterChef 2021'in ana kadrosunda yer alan Bol, liseye kadar Bursa'da eğitim gördü.
Bol, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezun.
Safanur Bol, Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapıyor.
Bol, Fransa'nın Lyon kentindeki Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak görev aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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