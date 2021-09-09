MasterChef Safanur Bol kimdir? Safanur Bol nereli ve kaç yaşında?

Safanur Bol, MasterChef 2021'in ana kadrosunda yarışıyor. Bir üst tura geçmek ve MasterChef'te kalmak için mücadele eden yarışmacılardan biri olan Bol Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapıyor. İşte merak edilenler...