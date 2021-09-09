MasterChef Safanur Bol kimdir? Safanur Bol nereli ve kaç yaşında?

Safanur Bol, MasterChef 2021'in ana kadrosunda yarışıyor. Bir üst tura geçmek ve MasterChef'te kalmak için mücadele eden yarışmacılardan biri olan Bol Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapıyor. İşte merak edilenler...
MASTERCHEF SAFANUR BOL KİMDİR?
1998 Bursa doğumlu Safanur Bol 23 yaşındadır.
MasterChef 2021'in ana kadrosunda yer alan Bol, liseye kadar Bursa'da eğitim gördü.
Bol, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezun.
Safanur Bol, Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans yapıyor.
Bol, Fransa'nın Lyon kentindeki Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak görev aldı.
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