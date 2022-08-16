MasterChef Somer Sivrioğlu'nun gençlik fotoğrafı şaşkına çevirdi! "Hangisi sizsiniz?"

"MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecan tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor. Yeni sezonuyla ekranlara gelen yarışma programının neşeli jürisinin genlik fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı.

Somer şefi görenler, "Şefim hangisi sizsiniz?" gibi yorumlarda bulundu.

ÜNLÜ İSİMLER GENÇLİK FOTOĞRAFLARIYLA ŞAŞIRTTI!

URAZ KAYGILAROĞLU Uraz Kaygılaroğlu 20 yaş challenge akımına bu fotoğraflar katılıp altına "her şey mümkün, pes etme???? #20liyaşlarchallenge" notunu düştü.

MEHMET GÜNSUR Mehmet Günsur 1997 yılında 22 yaşındayken çektirdiği bu fotoğrafı paylaştı.

DEMET AKALIN Demet Akalın 20 yaşındaki fotoğrafını paylaşarak "20 yaş. Pek bi fark yok şuanda ama. #20yaschallenge" notunu düştü.

UĞURKAN EREZ Ve yaş 20 ve de üniversite yıllarından... "Ben de 'eksik kalmayayım" dedim. Sağlıklı, sevgi dolu bir güne arkadaşlarım...