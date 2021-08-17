MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef 16 Ağustos 2021 günün kazananı...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde final turu heyecanı devam etti. Ana kadroya girecek olan yarışmacılar yavaş yavaş şekillenirken yeni bölümde 12. isim de belli oldu. İşte MasterChef 16 Ağustos 2021 günün kazananı...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar ana kadroya girmek için mücadeleye devam etti. Final turundaki ilk oyunda gulaş yemeğini iyi hazırlamış olan isimler karşı karşıya geldi.

Sevilen programda ana kadroya giren 12. ismin kim olduğu ise merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan MasterChef'te ana kadroya dahil olan 11. kişi belli olmuştu. Ana kadroya dahil olan 11. isim Tahsin olmuştu.

12. İSİM EREN OLDU! Bu akşam yarışmada ana Kadroya dahil olacak 12. isim ise Eren oldu.