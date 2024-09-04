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  4. MasterChef'te Beril potada! Ağlayınca sosyal medya yıkıldı: Ağlayacaksan oynama...

MasterChef'te Beril potada! Ağlayınca sosyal medya yıkıldı: Ağlayacaksan oynama...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 07:43
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MasterChef'te dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belli oldu. Gecede Beyza bireysel dokunulmazlığı kazanırken Beril de potaya gönderildi. Beril'in potaya gönderilmesi sosyal medyayı salladı.

MasterChef'te bu haftanın ilk takım oyunu olan dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. İlk etapta gerçekleşen dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan kazandibi istendi. Düelloların kazananı olan takım ise dokunulmazlığın sahibi oldu.

BEYZA YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım, ikinci etapta bireysel dokunulmazlığı almak için kendi aralarında yarıştılar. Bu etap için burgu peynirle yaratıcı tabaklar yapılmaları istendi. Şefler tarafından en çok beğenilen tabak ise Beyza'nın tabağı oldu. Böylelikle bireysel dokunulmazlığı kazanan Beyza oldu.

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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Beyza eleme potasına Nigar'ı gönderdi. Haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için Kırmızı Takım oylama yaptı. En çok oyu alan Beril haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Beril potaya gönderilince kendini tutamadı ve ağlamaya başladı. Ancak sosyal medyada seyirciler bunu affetmedi. Beril'e dair pek çok eleştiri vardı.

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İşte yapılan yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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