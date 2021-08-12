MasterChef'te bu akşam ana kadroya kim girdi? Ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu?

MasterChef programında yarışmacılar, ana kadroya dahil olmak için elinden geleni yapıyor. 11 Ağustos 2021 Çarşamba yayınlanan MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu. Geçtiğimiz gün kadroya giren 8. isim Burcu Önal olmuştu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 9. KİŞİ KİM OLDU?

Yarışmacılar günlerdir ana kadroya dahil olmak için hem birbirleriyle hem de süreyle yarışıyor.

MasterChef tüm heyecanıyla devam ediyor. 11 Ağustos 2021 Çarşamba günkü bölümde MasterChef'in ana kadrosuna dahil olan 9. isim belli oldu.

Jüriler bu akşam yarışmacılardan biber kullanarak tabak hazırlamalarını istedi. Bunun sonucunda yarışmacılar ortaya çeşitli tabaklar çıkarıp şeflerin beğenisine sundu.

Son ikiye kalanlar Görkem Demiral ve Hüseyin Bektaş oldu. Ana kadroya giren 9. isim ise Görkem Demiral oldu.