MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te bu akşam ana kadroya kim girdi? Ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te bu akşam ana kadroya kim girdi? Ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu?

12.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren 9. isim belli oldu. Jüriler yarışmacılardan biber kullanarak tabak hazırlamalarını istedi. Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'te ana kadroya giren 8. isim Burcu Önal olmuştu. İşte ayrıntılar...

MasterChef programında yarışmacılar, ana kadroya dahil olmak için elinden geleni yapıyor. 11 Ağustos 2021 Çarşamba yayınlanan MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu. Geçtiğimiz gün kadroya giren 8. isim Burcu Önal olmuştu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 9. KİŞİ KİM OLDU?

Yarışmacılar günlerdir ana kadroya dahil olmak için hem birbirleriyle hem de süreyle yarışıyor.
MasterChef tüm heyecanıyla devam ediyor. 11 Ağustos 2021 Çarşamba günkü bölümde MasterChef'in ana kadrosuna dahil olan 9. isim belli oldu.
Jüriler bu akşam yarışmacılardan biber kullanarak tabak hazırlamalarını istedi. Bunun sonucunda yarışmacılar ortaya çeşitli tabaklar çıkarıp şeflerin beğenisine sundu.
Son ikiye kalanlar Görkem Demiral ve Hüseyin Bektaş oldu. Ana kadroya giren 9. isim ise Görkem Demiral oldu.

ANA KADROYA GİREN 8. İSİM BURCU ÖNAL OLDU!

ANA KADROYA GİREN 8. İSİM BURCU ÖNAL OLDU!
Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar fıstık ezmesi ile tabak hazırladı. Fıstık ezmesi ile en iyi tabağı çıkaran ve ana kadroya giren isim Burcu Önal oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Risk sürüyor

Sinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Risk sürüyor

5 yıldızlı otelde feci ölüm! Sinir krizi geçirdiler

5 yıldızlı otelde feci ölüm! Sinir krizi geçirdiler

Üniversitedeki maaş vurgununu Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Üniversitedeki maaş vurgununu Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber! "Hortumla dayak yedi" iddiası

Meltem Miraloğlu'ndan kötü haber! "Hortumla dayak yedi" iddiası

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.