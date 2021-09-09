MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül MasterChef eleme adayı kimler oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül MasterChef eleme adayı kimler oldu?

09.09.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in son bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin tadımlarının ardından kazanan belli olurken kaybeden takım eleme adayı oyununa kaldı. İşte merak edilenler...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Şef'in jüri üyeliğinde bulunduğu MasterChef 2021'de, 8 Eylül akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kaybeden takım, takım içi oylamanın ardından eleme adaylarını seçti. MasterChef'in 8 Eylül yayınlanan bölümünde sokak yemekleri yapıldı. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te konsept sokak yemekleriydi. Bu konseptle seçilen ürünlerden oluşan menü mavi ve kırmızı takım tarafından yapıldı. Şeflerin tadımının ardından ise en başarılı performansı sergileyen ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım bireysel oyun oynadı.
En yüksek puanı alan mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Oyunda başarısız olan kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlıkta mücadele etti.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyunu oynayan kırmızı takımda en başarılı tabağı çıkaran isim Hamza Mercimek oldu. Dokunulmazlığı kazanan Hamza, eleme adayını açıkladı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Hamza eleme adayı olarak MasterChef'in ana kadrosuna yedeklerden dahil olan Azize Polat'ı seçti. Diğer eleme adayı ise takım tarafından Safanur olarak belirlendi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası hatırlatma dozu vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası hatırlatma dozu vurgusu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.