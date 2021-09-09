MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül MasterChef eleme adayı kimler oldu?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Şef'in jüri üyeliğinde bulunduğu MasterChef 2021'de, 8 Eylül akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kaybeden takım, takım içi oylamanın ardından eleme adaylarını seçti. MasterChef'in 8 Eylül yayınlanan bölümünde sokak yemekleri yapıldı. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te konsept sokak yemekleriydi. Bu konseptle seçilen ürünlerden oluşan menü mavi ve kırmızı takım tarafından yapıldı. Şeflerin tadımının ardından ise en başarılı performansı sergileyen ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Kaybeden takım bireysel oyun oynadı.

En yüksek puanı alan mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Oyunda başarısız olan kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlıkta mücadele etti.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? Dokunulmazlık oyunu oynayan kırmızı takımda en başarılı tabağı çıkaran isim Hamza Mercimek oldu. Dokunulmazlığı kazanan Hamza, eleme adayını açıkladı.