MasterChef'te elenen isim... Seyirciden yorumlar: "1 puan farkla gitti ağzım açık kaldım"

MasterChef Türkiye’de bu hafta elenen yarışmacı büyük merak konusu oldu. Kaan, Şirin, Semih ve Kerem bu hafta potada yer alıyordu. Eleme potasındaki isimlerden Mehmet Şef'in özel tarifi Duxelle Pirzola tabağı hazırlamaları istendi. Ancak, yarışmacılardan en düşük puanı alan kişi, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

Şeflerin değerlendirmesi sonucu, 32 puanla en düşük puanı alan Kaan, MasterChef’e veda eden isim oldu. Şirin ile arasında sadece bir puan fark bulunan Kaan, sosyal medyada da geniş yankı uyandırarak gündeme geldi. Kaan’ın elenmesi, izleyiciler tarafından oldukça konuşuldu ve sosyal medya platformlarında birçok yorum yapıldı.

Kaan’ın MasterChef’e veda etmesi, MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından X'te tartışılmaya devam ediyor. İşte yapılan yorumlardan bazıları: